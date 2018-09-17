بوتين: هناك قضايا صعبة مع تركيا رغم تطور العلاقة على نحو إيجابي

الوقت- أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، في مدينة سوتشي الروسية، أن العلاقة بين روسيا وتركيا تتطور بشكل إيجابي وسريع، وهذا يخصّ التجارة والأمن في الساحة الدولية، مشيراً إلى وجود قضايا صعبة أيضاً.

وخلال لقائه نظيره التركي قال بوتين: "علاقاتنا تتطور بشكل سريع وإيجابي، وهذا يخصّ العلاقات التجارية - الاقتصادية التي تنمو بوتيرة سريعة، كما يخص التعاون على المسار الأمني في المنطقة والساحة الدولية، هناك الكثير من القضايا بينها قضايا معقدة.

تبادل الرئيسان الآراء حول مجموعة من المسائل، للبحث عن حلول.

ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة على خلفية تطورات الوضع حول سوريا بشكل عام، وإدلب على وجه الخصوص، في ضوء نتائج قمة رؤساء، إيران وروسيا و تركيا، في طهران يوم 7 أيلول/ سبتمبر الجاري.

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، أن الرئيس بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، الوضع في إدلب السورية.

وقال بيسكوف: "استمر تبادل الآراء حول الوضع في إدلب. ومرة أخرى، تم الإعراب عن القلق إزاء التمركز المكثف للإرهابيين في المدينة ونشاطهم المزعزع للاستقرار".