لعنة حرب اليمن تطارد السعودية.. ووباء الكوليرا يصل إلى داخل المملكة

الوقت- أكد مسؤول في وزارة الصحة السعودية، أن الوزارة اكتشفت وجود وباء الكوليرا، الذي قتل أكثر من ألفي شخص في إحدى الدول العربية، بمنطقة تقع على حدودها الجنوبية مع اليمن.

ونقل التلفزيون السعودي عن المسؤول في وزارة الصحة تأكيده وجود حالة إصابة بوباء "الكوليرا" والاشتباه في 3 حالات أخرى بمنطقة تقع على الحدود الجنوبية.

وقال التقرير: إن الأشخاص الذين يشتبه إصابتهم بالوباء غير سعوديين، مشيراً إلى أنهم يتلقون الرعاية الصحية، في مستشفى الموسم العام في منطقة جازان، على بعد نحو 1000 كم، جنوب غرب العاصمة الرياض.

وأوضحت "رويترز" أنه لم يتضح حتى الآن، ما إذا كان هناك علاقة بين انتشار المرض في اليمن، التي قتل فيها أكثر من ألفي شخص، واكتشافه في جنوب السعودية، أم إن اكتشاف الحالة المصابة لها علاقة بموسم الحج، الشهر الماضي، حيث يتوافد نحو مليوني شخص على السعودية.

ويعدّ الكوليرا، وباء قاتلاً، يمكن أن ينتقل عن طريق تلوث الغذاء والماء بالفضلات ويصيب المريض بإسهال حاد، يمكن أن يودي بحياة المصاب في غضون ساعات إن لم يتلق العلاج.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب السعودية الإماراتية على اليمن تسببت في انتشار المرض في هذا البلد العربي الفقير، بينما تطلق منظمة الصحة العالمية برنامجاً طارئاً للعلاج يستند إلى ما تبقى من منظومة الصحة المتداعية في اليمن، سعياً لاكتشاف الحالات الجديدة في مرحلة مبكرة والحيلولة دون أن يستشري على نطاق واسع.