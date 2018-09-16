قطر تطالب بتحقيقات مع السعودية والإمارات بسبب انتهاك حقوق القطريين

الوقت- دعت قطر اليوم الأحد إلى تحرك دولي عاجل ضد دول المقاطعة الأربع، وذلك بعد أيام من مطالبتها بحماية أوروبية، بعد ما يتعرض له المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر.

وطالب الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطري، بإجراء تحقيقات واسعة في مواجهة كل من السعودية ودولة الإمارات، بسبب ارتكابهما انتهاكات جسيمة وممنهجة إلى جانب الإجراءات التمييزية التي تمارسانها ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر.

وبحسب صحيفة "الشرق"، دعا المرين اليوم الأحد، إلى التحرك العاجل، واتخاذ مواقف أكثر حزما وجرأة ضد دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر). من بينها اتخاذ إجراءات عاجلة بالتحقيق في الممارسات التمييزية التي تنتهجها السلطات السعودية ضد المواطنين القطريين والوافدين.

وتوجه المسؤول القطري بنداء عاجل لدول الحصار لحثها على احترام ما ورد في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، والتحقيق في منع القطريين من اللجوء إلى محاكم دول الحصار، وتسجيل الاعتداءات على استقلال القضاء والمحامين وموظفي المحاكم في تلك الدول.

وكانت قطر قد طالبت الاتحاد الأوروبي بضمان "حماية العائلات والشعب القطري"، وذلك خلال جمع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع جوسيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.