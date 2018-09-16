أمر قضائي مصري بالقبض على نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك!

الوقت- أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، أمراً قضائياً بالقبض على كل من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".

وأضافت المحكمة في بيان لها أنها قررت في هذا الصدد إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 تشرين أول/أكتوبر لاستكمال نظرها، وفي وقت سابق أحال النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة "التربح" والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية قدرت بنحو 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً.

وفي هذا السياق أعلنت النيابة العامة أن "المتهمين اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب شخصية، لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في دولة قبرص".

بدوره علق علاء مبارك على الأمر القضائي عبر تغريدة له على موقع تويتر حيث قال: "الحمد والشكر لله على كل حال، أمر بحبسنا مرة أخرى في قضية البورصة وإن شاء الله.. ستظهر الحقيقة في يوم طالما ربنا موجود، شكراً لكل من ساندنا ووقف بجانبنا. يارب".

يذكر أن 11 فبراير 2011، وتحت وطأت الضغط الشعبي أعلن حسني مبارك استقالته من رئاسة الجمهورية المصرية مكلفاً المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد إثر ثورة 25 يناير 2011، واتهم القضاء مبارك ونجليه أكثر من مرة بالفساد وتم الزج بهم بالسجن إلا أن التدخلات الخارجية أفضت إلى إطلاق سراحهم فيما بعد.