بالصورة مرض الجرب ينتشر بين معتقلي الرأي السعوديين!

الوقت- أعلن حساب "معتقلي الرأي" في تغريدة له يوم أمس على تويتر عن انتشار مرض الجرب بين معتقلي الرأي في جدة بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

وكشف الحساب المعارض والذي يعنى بمتابعة أخبار المعتقلين في السعودية أنه "تأكد لنا خبر انتشار مرض الجرب بين معتقلي الرأي في جدة نتيجة الإهمال الصحي والطبي المتعمد داخل الزنازين، وقد انتقلت عدوى المرض أثناء نقل المعتقلين للمحاكمات إلى بعض المعتقلين في الرياض".

وفي تغريدة أخرى اعتبر الحساب السعودي أن "الإهمال الطبي بحق معتقلي الرأي في السعودية جريمة حقوقية كبرى لا يجب السكوت عنها مطالباً جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التي تصمّ أذانها وتغمض عيونها عما يحدث في السعودية بالقيام بواجباتها والتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة!".

وألحق التغريدة السابقة بتغريدة أخرى لفت فيها إلى "أن الإهمال الصحي لمعتقلي الرأي في السعودية ينتهك نظام الإجراءات الجزائية وجميع المواثيق الحقوقية الدولية التي تكفل حقوق المعتقل وتضمن رعاية صحية تامة له!".

يذكر أنه منذ صعود محمد بن سلمان إلى ولاية العهد في السعودية، تشنّ السلطات حملة اعتقالات واسعة ضد السعوديين، طالت أمراء ورجال دين وحقوقيين، وبسبب هذه الاعتقالات تعرّضت السعودية لانتقادات دولية وحقوقية واسعة أدت إلى قطع العلاقات السعودية الكندية بسببها.