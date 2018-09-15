بيع تذاكر سياحية إلى القمر

الوقت- قامت شركة "​سبيس إكس​ “ببيع أول تذكرة لرحلة سياحية حول القمر من دون أن تكشف عن هوية الشاري.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من العام الماضي نيتها إرسال سائحين إلى مدار القمر اعتبارا من 2018 بواسطة صاروخ "فالكون هافي".

كما أعلنت مجموعة "سبيس إكس" الأميركية الفضائية أنها وقعت أول عقد مع زبون لرحلة سياحية حول القمر، من دون أن تكشف عن هويته.

وستكون هذه الرحلة التي لن تنطلق قبل سنوات، الأولى إلى مدار القمر منذ رحلة "أبولو" في 17 كانون الأول من العام 1972.وذكّرت الشركة أن 24 رائد فضاء فقط سافروا إلى القمر ومحيطه في تاريخ غزو البشر للفضاء.

و في تغريدة على "تويتر" " أوضحت الشركة توقيعها عقداً مع أول زبون في العالم يرغب في إجراء رحلة حول القمر في مركبتنا بي أف أر، في خطوة تهم من يحلمون بالذهاب إلى الفضاء".