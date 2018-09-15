بثلاثية هازارد تشيلسي يعتلي الصدارة

الوقت- استطاع إيدين هازارد قيادة فريقه تشيلسي لفوز خامس على التوالي هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه كارديف سيتي بنتيجة (4-1) على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هازارد 3 أهداف لفريقه في الدقائق 37 و44 و80، وأضاف ويليان الهدف الرابع (ق84)، بعدما تقدّم كارديف أوّلا عن طريق سول بامبا (ق16(.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 15 نقطة، ليخطف الصدارة من ليفربول بفارق الأهداف، وسيحصل واتفورد (12 نقطة) على فرصة الانضمام إليهما عند مواجهة ضيفه مانشستر يونايتد في وقت لاحق، أمّا كارديف سيتي فتوقّف رصيده عن نقطتين.