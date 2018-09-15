محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي بشكل رسمي

الوقت- أعلن التلفزيون العراقي اليوم السبت فوز محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، وذلك بانتهاء عملية التصويت السري لاختيار رئيس لمجلس النواب.

وجاء فوز محمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب العراقي بأغلبية 167 صوتا.ً وقال مصدر في البرلمان: إن "التصويت السري لاختيار رئيس للبرلمان انتهى قبل قليل"، مبيناً أن "251 نائباً شاركوا في التصويت".

يذكر أن مجلس النواب العراقي استأنف، اليوم السبت، عقد جلسته الأولى برئاسة رئيس السن محمد علي زيني، لتشهد الجلسة التصويت على رئيس لمجلس النواب ونائبين له.

وكان التنافس جار على منصب رئيس مجلس النواب انحصر بين خالد العبيدي وأسامة النجيفي ومحمد الخالدي ومحمد الحلبوسي.