مضاوي الرشيد: محمد بن سلمان سينهار قريباً!

الوقت-كشفت الكاتبة السعودية، مضاوي الرشيد، في مقال لها نشر صباح اليوم في مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان معرّض للانهيار بعد أن فقد الكثير من الدعم الذي يسمح له بالحكم من دون اللجوء إلى القوة المباشرة.

ونبهت أستاذة علم الإنثربولوجيا الديني، في قسم اللاهوت والدراسات الدينية بكلية الملوك بجامعة لندن من أنّ "السعودية مقبلة على تآكل بطيء وتدريجي لشرعية النظام قد يستمر لفترة طويلة قبل أن يحصل انفجار داخلي خطير".

وأضافت: إنّ "ابن سلمان يواجه تحديات حقيقية وهو أوجد لنفسه المزيد من الأعداء بين أقاربه، ومن غير الواضح كيفية معالجته هذا التصدع من دون اللجوء إلى المزيد من القمع".

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد نشرت مقالاً يوم أمس للكاتب البريطاني المعروف، مايكل برلي، الذي تطرق فيه إلى الأوضاع الداخلية التي تمرّ فيها السعودية في ظل ولاية محمد بن سلمان للعهد، وتوصل الكاتب إلى أن أيام سياسة ابن سلمان القائمة على الادّعاءات باتت معدودة، ملمّحاً إلى تشكيك الملك نفسه في قدرة نجله على تولّي العرش.

يذكر أن قوات الأمن السعودية تشن بين الفينة والأخرى اعتقالات بحق أمراء وشيوخ ونشطاء حقوقيين بأوامر مباشرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبسبب هذه الاعتقالات تعرّضت السعودية لانتقادات دولية وحقوقية واسعة أدّت إلى قطع العلاقات السعودية الكندية.