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  السبت 4 محرم 1440

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ثقافة وفن

رئيس وزراء باكستان يحول قصره لجامعة مرموقة

الجمعة 3 محرم 1440
 
 
 
 
 
رئيس وزراء باكستان يحول قصره لجامعة مرموقة
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الوقت- في خطوة ملهمة قام رئيس الوزراء الباكستاني ذائع الصيت "عمران خان" بالتخلي عن قصره بشكل طوعي وأصدر أوامره بتحويل القصر إلى بناء جامعي ذو طراز رفيع.

ووجه خان أوامر للحكومة بتحويل المزيد من العقارات الحكومية الفارهة لمتاحف وفنادق ومراكز ثقافية، تكون لخدمة المصلحة العامة.

وأعلن خان أن هدفه الرئيسي تخفيف قيمة الضرائب التي يتكبدها الشعب من أجل تغطية نفقات المباني والعقارات الحكومية والتي خصص قسم كبير منها للمسؤولين وعائلاتهم.

وفي سياق متصل، شكلت باكستان لجنة حكومية متخصصة في دراسة آلية تحويل العقارات الحكومية الفارهة إلى منشآت ترفيهية وخدمية.

وكان خان قد تعهد خلال خوضه الانتخابات الأخيرة كمرشح عن حزب PTI، بتحويل قصره إلى جامعة مرموقة لا مثيل لها في باكستان، وكذلك بتحمل نفقات تعديل التصميم الهندسي للقصر، ليناسب متطلبات الحرم الجامعي.

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رئيس وزراء باكستان باكستان عمران خان

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