قائد الحرس الثوري: صواريخنا عالية الدقة بشعاع 2000 كيلومتر

الوقت- أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء محمد علي جعفري أنَّ المخططات الأمريكية ستفشل كما فشلت سابقاً،مشدداً على أن القدرات الدفاعية والقوة الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم مرهونة بدماء الشهداء الابرار.

وفي تصريح خاص لمراسل المنار في طهران خلال مشاركته في تشييع رفات مئة وخمسة وثلاثين شهيداً من شهداء الحرب المفروضة على ايران (1980-1988) قال اللواء جعفري إنَّ على جميع القواعد والقوات المتواجدة ضمن شعاع ألفي كيلومتر أن تعلم أن دقة الصواريخ الايرانية عالية.

وأشار اللواء جعفري إلى أن سائر البلدان تمكنت اليوم ومن خلال التأسي بتضحيات شهداء الثورة الإسلامية وببركة دمائهم الطاهرة أن تقف بوجه الاستكبار العالمي وقوى الغطرسة بكل قوة وحزم.

وخلص إلى القول، ينبغي على العدو ان يتفهم بأنه طالما هناك نهج التضحية وحبّ الشهادة فإنه لا يستطيع القيام بأي حماقة ويعجز عن المساس بالشعب الإيراني الأبي.