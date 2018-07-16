الرئيس اللبناني یستقبل المبعوث الخاص للرئيس الإيراني

الوقت- استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون قبل ظهر يوم الأحد في قصر بعبدا المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساعد وزير الخارجية الدكتور حسين جابري أنصاري الذي نقل إلى رئيس الجمهورية رسالة شفهية من الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني حول التطورات الأخيرة المتصلة بالاتفاق النووي بعد انسحاب أمريكا منه.

وبحث الجانبان الاتصالات التي تجريها طهران لمعالجة تداعيات القرار الأمريكي الأحادي كذلك اطلع الموفد الرئاسي الإيراني رئيس الجمهورية على المساعي التي تبذلها بلاده للوصول إلى اتفاق سياسي للأزمة السورية من خلال اللقاءات المتوقعة بين أطراف هذه الأزمة.

ونقل أنصاري حرص الرئيس الإيراني على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة.

وقد حمّل الرئيس عون أنصاري تحياته إلى الرئيس الإيراني الشيخ روحاني وتمنياته له وللجمهورية الإسلامية الإيرانية بدوام الاستقرار والتقدم، مشيداً بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وأعرب الرئيس عون عن أسفه لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الذي كان اعتبره لبنان ركناً أساسياً للاستقرار في المنطقة ويساهم في جعلها منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل مسجّلاً في المقابل ترحيبه بالتزام الدول الأخرى بالاستمرار فيه وفق ما صدر في فيينا قبل أيام نظراً للتداعيات السلبية التي تترتب على إلغائه على صعيد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونوه الرئيس عون بالجهود التي تبذلها إيران للمساعدة في إنهاء الأزمة السورية لافتاً إلى أن من شأن تحقيق هذا الأمر تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.