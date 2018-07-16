موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 3 ذی‌القعده‏ 1439

إخترنا لكم

قاعدة تجسس متقدّمة.. لماذا تبني أمريكا أكبر قنصلية لها في العالم في أربيل؟

قاعدة تجسس متقدّمة.. لماذا تبني أمريكا أكبر قنصلية لها في العالم في أربيل؟ في الوقت الذي قررت فيه أمريكا بناء أكبر قنصلية لها في العالم في مدينة أربيل في كردستان العراق، ردّ سياسي كردي عراقي على القرار الأمريكي بأن الولايات المتحدة

كيف تحوّلت "غرفة الموك" إلى "غرفة الموت" واندثرت؟! الوقت- خبر قد لا يسعد الكثيرين ممن خسروا أمولا طائلة لدعم الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية، لكنها الحقيقة وإن كانت مرّة بالنسبة لهم؛ درعا اليوم عادت إلى قبضة الجيش السوري ومعها معبر "نصيب" ...

درعا تعود والمسلحون خارج التاريخ.. فهل يعتبر من تبقى منهم؟! الوقت- ودعت فصائل المعارضة المسلحة في درعا حضنها الدافئ يوم أمس الجمعة "6/7/2018"؛ وداع مصحوب بطعم الخسارة والفشل والخذلان من الداعمين، فلم تتمكن هذه المعارضة أن تكسب حاضنة حقيقية لها، لذلك ...

مغازلة أمريكية لروسيا قبل القمة.. ماذا تريد واشنطن هذه المرة؟! الوقت- جاء كلام مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون قبل يومين لافتا وحمّالاً للأوجه في ظل ظروف يعيشها الشرق الأوسط لم تعد كسابق عهدها، والأسباب كثيرة في هذا الإطار، لكن ما ظهر في كلام بولتون يوحي بأن واشنطن تتجه نحو مغازلة...

الإبادة الجماعية والموت الصامت في اليمن يفضح التعاون الأمريكي السري مع آل سعود الوقت- أعرب الدكتور "سعد الله زارعي"، الخبير في قضايا منطقة الشرق الاوسط في خطاب ألقاه قبل خطبة صلاة الجمعة يوم أمس، بأن الحرب التي یشنها التحالف العربي بقيادة السعودية على الشعب اليمني وحشية وظالمة...

أخبار

الأمير الاماراتي المنشق يفضح المستور داخل أروقة الحكم في أبوظبي

الأمير الاماراتي المنشق يفضح المستور داخل أروقة الحكم في أبوظبي

الأمير الاماراتي المنشق يفضح المستور داخل أروقة الحكم في أبوظبي

القبائل والعشائر السورية تدعو أبنائها للالتحاق بصفوف الجيش السوري القبائل والعشائر السورية تدعو أبنائها للالتحاق بصفوف الجيش السوري

ديلي بيست: روسيا لن تضغط من أجل اخراج القوات الايرانية من سوريا ديلي بيست: روسيا لن تضغط من أجل اخراج القوات الايرانية من سوريا

الموندو الإسبانية: محمد بن سلمان فرض اقامة جبرية على والىته الموندو الإسبانية: محمد بن سلمان فرض اقامة جبرية على والىته

ترامب: الاتحاد الاوروبي أحد خصوم واشنطن ترامب: الاتحاد الاوروبي أحد خصوم واشنطن

عدوان اسرائيلي جديد على مطار النيرب شمال سوريا عدوان اسرائيلي جديد على مطار النيرب شمال سوريا

بوتين يسلّم أمير قطر الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022 بوتين يسلم أمير قطر الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022

الرئيس السوري لأنصاري: العلاقات السورية الإيرانية عامل استقرار أساسي في المنطقة الرئيس السوري لأنصاري: العلاقات السورية الإيرانية عامل استقرار أساسي في المنطقة

آية الله خامنئي خلال استقباله الرئيس روحاني: إيران قادرة على تخطي المشكلات الاقتصادية آية الله خامنئي خلال استقباله الرئيس روحاني: ايران قادرة على تخطي المشاكل الاقتصادية

ماي: لا يمكننا الخروج من الاتحاد الأوروبي! الوقت-ناولت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مقال لها نشرته في صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، يوم أمس السبت، احتمال ألا "تتمكن...

إنجاز أمني إيراني... القضاء على خلية إرهابية وقتل 9 متشددين الوقت-أعلن مقر العمليات في الحرس الثوري، عصر يوم أمس السبت ن القضاء على خلية إرهابية في منطقة نودشة الحدودية بمحافظة....

بالصور مظلي إسكتلندي يصدم ترامب ويحلّق فوق رأسه في اسكتلاندا! الوقت-تزامن مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت الى اسكتلندا، وذلك لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في فندق ترنبري...

صحيفة التايمز تكشف تفاصيل هروب الأمير راشد بن حمد الشارقي الإماراتي إلى الدوحة! الوقت-فجرت صحيفة التايمز قنبلة بكشفها في تقرير للكاتب البريطاني، افيد دي. كيركباتريك، نشر مساء يوم أمس السبت تناول فيه انشقاق أمير إماراتي...

صحيفة الموندو: لهذا السبب يسجن ابن سلمان والدته؟! الوقت-كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية، يوم أمس السبت، في تقرير لها عن الإقامة الجبرية التي يفرضها ولي عهد السعودي محمد بن سلمان على....

موقع بريطاني: مطامع سعودية - إماراتية في القرن الإفريقي موقع بريطاني: مطامع سعودية - إماراتية في القرن الأفريقي

قصف إسرائيلي على غزة وسقوط عدد من الجرحى قصف إسرائيلي على غزة وسقوط عدد من الجرحى

الرئيس روحاني يؤكد استمرار التبادل الاقتصادي لإيران مع العالم كما في السابق الرئيس روحاني يؤكد استمرار التبادل الاقتصادي لايران مع العالم كما في السابق

ترامب يستفز مشاعر البريطانيين ويسخر من ملكتهم إليزابيث الثانية! الوقت-اثارت تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ملكت بريطانيا إليزابيث الثانية، أمس الجمعة، ردود أفعال منددة على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بسبب

مسؤول ألماني يتهم ترامب بمحاولة قلب النظام في ألمانيا! الوقت-شن وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل هجوماً عنيفاً على الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، متهماً اياه بـ "الرغبة في تغيير النظام في ​ألمانيا"...

غارات إسرائيلية على القطاع...وصافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الوقت-دوت صافرات الإنذار فجر اليوم في المستوطنات المجاورة لقطاع غزة بعد إطلاق حركات المقاومة الفلسطينية في القطاع ...

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

لماذا يتورّط حلفاء السعودية بالفساد؟!

لقاء بوتين ترامب.. العقبات والتوقعات

ماي: لا يمكننا الخروج من الاتحاد الأوروبي!

ما هي الأسباب التي تحتم عدم انضمام روسيا إلى تحالف ترامب المعادي لإيران؟

الموندو الإسبانية: محمد بن سلمان فرض اقامة جبرية على والىته

الأمير الاماراتي المنشق يفضح المستور داخل أروقة الحكم في أبوظبي

ترامب: الاتحاد الاوروبي أحد خصوم واشنطن

القبائل والعشائر السورية تدعو أبنائها للالتحاق بصفوف الجيش السوري

إنجاز أمني إيراني... القضاء على خلية إرهابية وقتل 9 متشددين

خلافات الإماراتيين تطفو على السطح.. الشيخ راشد أول المنشقين

عدوان اسرائيلي جديد على مطار النيرب شمال سوريا

ديلي بيست: روسيا لن تضغط من أجل اخراج القوات الايرانية من سوريا

العدوان بات كعب أخيل ابن سلمان في الداخل والخارج

آية الله خامنئي يستقبل جرحى حزب الله

اتفاق بين الدولة السورية والمسلّحين في مناطق استراتيجية بريف درعا

بالأسماء... شاهد التغييرات التي أجراها أردوغان في حكومته الجديدة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لأي عمل عسكري في غزة

صحافة إسرائيلية: خلافات حادّة في الداخل الإسرائيلي بسبب طائرات غزة الورقية

إيران: هواجس الناتو لا أساس لها ولن تؤثر على سياستنا

إيران تكشف أن الخزانة الأمريكية تحوّلت لغرفة حرب اقتصادية ضد طهران

صحيفة الموندو: لهذا السبب يسجن ابن سلمان والدته؟!

قاعدة تجسس متقدّمة.. لماذا تبني أمريكا أكبر قنصلية لها في العالم في أربيل؟

صحيفة التايمز تكشف تفاصيل هروب الأمير راشد بن حمد الشارقي الإماراتي إلى الدوحة!

كيف تحوّلت "غرفة الموك" إلى "غرفة الموت" واندثرت؟!

ضغوط اقتصاديّة على غزة.. هل اقتربت الحرب؟

100 يوم على مسيرات العودة...والفلسطينيون يقتلون بدم بارد!

بعد 7 سنوات ..العلم السوري يرفرف فوق الجامع العمري وسط درعا

أين حزب الله من معادلات الردع الجوي؟

رسالة من الشيخ الخزعلي إلى السيد الحوثي وهذا ما جاء فيها

بالصور القوات اليمنية واللجان الشعبية لا تزال داخل مطار الحديدة

معركة الحديدة في أعين الإعلام الغربي .. بين الإدانة والتجاهل

البرلمان الأوروبي يتهم السعودية والإمارات بزعزعة الاستقرار في الصومال

عصائب أهل الحق تحدّد هوية المهاجمين.. القوات المستهدفة كانت تتصدى لتنظيمات إرهابية

قوات الحشد الشعبي تعلن استشهاد 22 مقاتلاً في القصف الأمريكي

الإبادة الجماعية والموت الصامت في اليمن يفضح التعاون الأمريكي السري مع آل سعود

آخر التطورات الميدانية في جبهة الحُديدة؛ ضربات موجعة واغتنام عشرات المدرعات

باحثون كويتيون: السعودية تريد "حَلْب" الكويت مجدداً!

مؤسسة "بروكينغز" الأمريكية: استراتيجية التحالف السعودي في اليمن يائسة

الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.. هل يلعب ترامب بالنار؟

قاسمي: لن ننسى جريمة أمريكا في استهداف طائرة الركاب

كيف يمكن لـ"أنصار الله" مواجهة هذا الزحف الهمجي في الحُديدة؟!

هذا ما قاله زعيم حزب العمال البريطاني عن الأزمة السورية والقضية الفلسطينية!

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

ديلي بيست: روسيا لن تضغط من أجل اخراج القوات الايرانية من سوريا

الإثنين 3 ذی‌القعده‏ 1439
 
 
 
 
 
ديلي بيست: روسيا لن تضغط من أجل اخراج القوات الايرانية من سوريا

مواضيع ذات صلة

ولايتي: مستعدون لسحب المستشارين العسكريين من سوريا والعراق إذا طلبت دمشق وبغداد ذلك

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- كشف موقع "ديلي بيست" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد بحث سحب القوات الامریکیة من سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة في هلنسكي والاعتراف بانتصار الأسد فی سوریا.

واشارت الصحيفة الى أن ترامب اعرب مرارا عن رغبته بتكوين علاقة صداقة قوية مع بوتين و الموافقة على مطلب الرئيس الروسي، وهو سحب القوات الأمريكية من سوريا، وهو أمر عبر  ترامب عن رغبة أكيدة بعمله. 

وتضيف الصحيفة بأنه "رغم غياب سوريا من الحوارات في واشنطن منذ تهديد ترامب في آذار/ مارس بالانسحاب من سوريا، إلا أن حروب سوريا المتداخلة تواصلت، ولا تزال قوة أمريكية من العمليات الخاصة، وعددها حوالي ألفي جندي، في شمال شرق سوريا، وتعمل مع قوة كردية وكيلة، بشكل أغضب تركيا، التي تحركت إلى جانب روسيا بعدما طالبت برحيل الأسد". 

وتساءلت الصحيفة "ماذا سيقول رئيس الولايات المتحدة لبوتين عن التزامه بحلف الناتو بعد الطريقة الرديئة التي رحب فيها بحلفائه الأسبوع الماضي في قمة بروكسل؟ ولم يعبر الرئيس عن أي موقف داعم، بل قام بتمزيق الثقة الضرورية لعمل التحالف". 
وشككت الصحيفة في إمكانية ممارسة الروس الضغوط على الأسد لاخراج المستشارين الإيرانيين من سوريا قائلا: "لا أعتقد أن الروس قادرون على إخراج إيران من موطئ قدمها في سوريا، حيث يعتمدون 100 بالمئة على بشار الأسد، وفكرة أنهم قادرون على عمل شيء لدفع الأسد ليطرد الإيرانيين فكرة خيالية.. لن يخرج الإيرانيون وهم سعيدون بهذا النجاح".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ُسوریا الاسى بوتين

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
شعار مونديال روسيا 2018
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة

مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة

بالدم جوبهت صفقة ترامب وعنف الاحتلال الاسرائيلي
ايران وافريقيا علاقات تتجاوز حدود السياسة والتجارة
مشاهد تقشعر لها الابدان من جريمة سعودية في صنعاء
مسيرة "جمعة الجرحى"..لتسقط صفقة القرن