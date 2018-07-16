ديلي بيست: روسيا لن تضغط من أجل إخراج القوات الإيرانية من سوريا

الوقت- كشف صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد بحث سحب القوات الأمريكية من سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة في هلسنكي والاعتراف بانتصار الأسد في سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أعرب مراراً عن رغبته بتكوين علاقة صداقة قوية مع بوتين والموافقة على مطلب الرئيس الروسي، وهو سحب القوات الأمريكية من سوريا، وهو أمر عبّر ترامب عن رغبة أكيدة بعمله.

وتضيف الصحيفة بأنه "رغم غياب سوريا من الحوارات في واشنطن منذ تهديد ترامب في آذار/ مارس بالانسحاب من سوريا، إلا أن حروب سوريا المتداخلة تواصلت، ولا تزال قوة أمريكية من العمليات الخاصة، وعددها حوالي ألفي جندي شمال شرق سوريا، وتعمل مع قوة كردية وكيلة بشكل أغضب تركيا التي تحركت إلى جانب روسيا بعدما طالبت برحيل الأسد".



وتساءلت الصحيفة "ماذا سيقول رئيس أمريكا لبوتين عن التزامه بحلف الناتو بعد الطريقة الرديئة التي رحّب فيها بحلفائه الأسبوع الماضي في قمة بروكسل؟ ولم يعبّر الرئيس عن أي موقف داعم، بل قام بتمزيق الثقة الضرورية لعمل التحالف".

وشككت الصحيفة في إمكانية ممارسة الروس الضغوط على الأسد لإخراج المستشارين الإيرانيين من سوريا قائلاً: "لا أعتقد أن الروس قادرون على إخراج إيران من موطئ قدمها في سوريا، حيث يعتمدون 100 بالمئة على بشار الأسد، وفكرة أنهم قادرون على عمل شيء لدفع الأسد ليطرد الإيرانيين فكرة خيالية.. لن يخرج الإيرانيون وهم سعيدون بهذا النجاح".