ترامب: الاتحاد الاوروبي أحد خصوم واشنطن

الوقت- شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقابلة أجرتها مع ترامب قناة CBS التلفزيونية في إسكتلندا، على اعتباره كلا من روسيا والصين والاتحاد الاوروبي خصوما لبلاده.

وقبل التوجهة إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن لدينا خصوما كثيرين. وأن الاتحاد الأوروبي خصم: ما الذي يفعله بنا في المجال التجاري! قد لا تفكر في الاتحاد الأوروبي، لكنه خصوم. وروسيا خصم من بعض الزوايا. والصين خصم اقتصاديا، ولا شك أنها خصم".

وتدارك الرئيس الأمريكي قائلا: "لكن ذلك لا يعني أنهم سيئون.. هذا لا يعني شيئا.. هذا يعني أنهم منافسون لنا،وتابع ترامب، متحدثا فيما يبدو عن الدول الأوروبية: "أنا أحترم زعماء هذه الدول، لكن الحقيقة أنهم استفادوا منا اقتصاديا، والكثير من هذه الدول أعضاء في الناتو وهي لا تسد فواتيرها".

وكان ترامب وصل يوم السبت إلى اسكتلندا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في فندق ترنبري، بالتزامن مع خروج الآلاف إلى شوارع العاصمة الإسكتلندية أدنبره للمشاركة في اليوم الثالث من الاحتجاجات ضد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامبوالذي شهد أيضاً رفع بالون عملاق لترامب على شكل طفل رضيع.