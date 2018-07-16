عدوان إسرائيلي جديد على مطار النيرب شمال سوريا

الوقت- أعلنت وزارة الدفاع السورية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مساء اليوم الأحد، أحد مواقعها شمال مطار النيرب في محافظة حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "إسرائيل" استهدفت بالصواريخ موقعاً عسكرياً شمال مطار النيرب العسكري بحلب، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وقال المصدر العسكري للوكالة "يكرّر العدو الصهيوني محاولاته اليائسة لدعم المجاميع الإرهابية المهزومة في درعا والقنيطرة ويستهدف بصواريخه أحد مواقعنا العسكرية شمال مطار النيرب".

وشدّد المصدر العسكري على أن الأضرار جرّاء هذه الضربة "اقتصرت على الماديات".

بدورها، أشارت وكالة "سانا" السورية الرسمية إلى أن هذا العدوان الإسرائيلي يأتي بالتزامن مع ضربات الجيش السوري الذي يواصل عملياته العسكرية على مواقع "الإرهابيين" جنوب البلاد.

ونفذ كيان الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من العام الحالي سلسلة واسعة من الغارات الجوية على المواقع العسكرية داخل سوريا، وقال إنها موجّهة ضد تمركز القوات الإيرانية في البلاد أو ردّاً على تصرفات "عدوانية" من قبل الجيش السوري.

يذكر أن الجيش السوري بدأ هجوماً على مواقع تسيطر عليها المجموعات المسلحة شرق القنيطرة بعد سيطرته على ما يزيد عن 90% من مساحة محافظة درعا واستعادته السيطرة على كامل الحدود مع الأردن، ويسعى للتقدم والسيطرة على الحدود مع فلسطين المحتلة في محافظتي درعا والقنيطرة.