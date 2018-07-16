عدوان إسرائيلي جديد على مطار النيرب شمال سوريا

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 3 ذی‌القعده‏ 1439

إخترنا لكم

قاعدة تجسس متقدّمة.. لماذا تبني أمريكا أكبر قنصلية لها في العالم في أربيل؟

قاعدة تجسس متقدّمة.. لماذا تبني أمريكا أكبر قنصلية لها في العالم في أربيل؟ في الوقت الذي قررت فيه أمريكا بناء أكبر قنصلية لها في العالم في مدينة أربيل في كردستان العراق، ردّ سياسي كردي عراقي على القرار الأمريكي بأن الولايات المتحدة

كيف تحوّلت "غرفة الموك" إلى "غرفة الموت" واندثرت؟! الوقت- خبر قد لا يسعد الكثيرين ممن خسروا أمولا طائلة لدعم الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية، لكنها الحقيقة وإن كانت مرّة بالنسبة لهم؛ درعا اليوم عادت إلى قبضة الجيش السوري ومعها معبر "نصيب" ...

درعا تعود والمسلحون خارج التاريخ.. فهل يعتبر من تبقى منهم؟! الوقت- ودعت فصائل المعارضة المسلحة في درعا حضنها الدافئ يوم أمس الجمعة "6/7/2018"؛ وداع مصحوب بطعم الخسارة والفشل والخذلان من الداعمين، فلم تتمكن هذه المعارضة أن تكسب حاضنة حقيقية لها، لذلك ...

مغازلة أمريكية لروسيا قبل القمة.. ماذا تريد واشنطن هذه المرة؟! الوقت- جاء كلام مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون قبل يومين لافتا وحمّالاً للأوجه في ظل ظروف يعيشها الشرق الأوسط لم تعد كسابق عهدها، والأسباب كثيرة في هذا الإطار، لكن ما ظهر في كلام بولتون يوحي بأن واشنطن تتجه نحو مغازلة...

الإبادة الجماعية والموت الصامت في اليمن يفضح التعاون الأمريكي السري مع آل سعود الوقت- أعرب الدكتور "سعد الله زارعي"، الخبير في قضايا منطقة الشرق الاوسط في خطاب ألقاه قبل خطبة صلاة الجمعة يوم أمس، بأن الحرب التي یشنها التحالف العربي بقيادة السعودية على الشعب اليمني وحشية وظالمة...

أخبار

الأمير الإماراتي المنشق يفضح المستور داخل أروقة الحكم في أبوظبي

الأمير الإماراتي المنشق يفضح المستور داخل أروقة الحكم في أبوظبي

الأمير الاماراتي المنشق يفضح المستور داخل أروقة الحكم في أبوظبي

القبائل والعشائر السورية تدعو أبناءها للالتحاق بصفوف الجيش السوري القبائل والعشائر السورية تدعو أبنائها للالتحاق بصفوف الجيش السوري

ديلي بيست: روسيا لن تضغط من أجل إخراج القوات الإيرانية من سوريا ديلي بيست: روسيا لن تضغط من أجل اخراج القوات الايرانية من سوريا

الموندو الإسبانية: محمد بن سلمان فرض إقامة جبرية على والدته الموندو الإسبانية: محمد بن سلمان فرض اقامة جبرية على والىته

ترامب: الاتحاد الأوروبي أحد خصوم واشنطن ترامب: الاتحاد الاوروبي أحد خصوم واشنطن

عدوان إسرائيلي جديد على مطار النيرب شمال سوريا عدوان اسرائيلي جديد على مطار النيرب شمال سوريا

بوتين يسلّم أمير قطر الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022 بوتين يسلم أمير قطر الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022

الرئيس السوري لأنصاري: العلاقات السورية الإيرانية عامل استقرار أساسي في المنطقة الرئيس السوري لأنصاري: العلاقات السورية الإيرانية عامل استقرار أساسي في المنطقة

آية الله خامنئي خلال استقباله الرئيس روحاني: إيران قادرة على تخطي المشكلات الاقتصادية آية الله خامنئي خلال استقباله الرئيس روحاني: ايران قادرة على تخطي المشاكل الاقتصادية

ماي: لا يمكننا الخروج من الاتحاد الأوروبي! الوقت-ناولت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مقال لها نشرته في صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، يوم أمس السبت، احتمال ألا "تتمكن...

إنجاز أمني إيراني... القضاء على خلية إرهابية وقتل 9 متشددين الوقت-أعلن مقر العمليات في الحرس الثوري، عصر يوم أمس السبت ن القضاء على خلية إرهابية في منطقة نودشة الحدودية بمحافظة....

بالصور مظلي إسكتلندي يصدم ترامب ويحلّق فوق رأسه في اسكتلاندا! الوقت-تزامن مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت الى اسكتلندا، وذلك لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في فندق ترنبري...

صحيفة التايمز تكشف تفاصيل هروب الأمير راشد بن حمد الشارقي الإماراتي إلى الدوحة! الوقت-فجرت صحيفة التايمز قنبلة بكشفها في تقرير للكاتب البريطاني، افيد دي. كيركباتريك، نشر مساء يوم أمس السبت تناول فيه انشقاق أمير إماراتي...

صحيفة الموندو: لهذا السبب يسجن ابن سلمان والدته؟! الوقت-كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية، يوم أمس السبت، في تقرير لها عن الإقامة الجبرية التي يفرضها ولي عهد السعودي محمد بن سلمان على....

موقع بريطاني: مطامع سعودية - إماراتية في القرن الإفريقي موقع بريطاني: مطامع سعودية - إماراتية في القرن الأفريقي

قصف إسرائيلي على غزة وسقوط عدد من الجرحى قصف إسرائيلي على غزة وسقوط عدد من الجرحى

الرئيس روحاني يؤكد استمرار التبادل الاقتصادي لإيران مع العالم كما في السابق الرئيس روحاني يؤكد استمرار التبادل الاقتصادي لايران مع العالم كما في السابق

ترامب يستفز مشاعر البريطانيين ويسخر من ملكتهم إليزابيث الثانية! الوقت-اثارت تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ملكت بريطانيا إليزابيث الثانية، أمس الجمعة، ردود أفعال منددة على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بسبب

مسؤول ألماني يتهم ترامب بمحاولة قلب النظام في ألمانيا! الوقت-شن وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل هجوماً عنيفاً على الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، متهماً اياه بـ "الرغبة في تغيير النظام في ​ألمانيا"...

غارات إسرائيلية على القطاع...وصافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الوقت-دوت صافرات الإنذار فجر اليوم في المستوطنات المجاورة لقطاع غزة بعد إطلاق حركات المقاومة الفلسطينية في القطاع ...

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ما هي الأسباب التي تحتم عدم انضمام روسيا إلى تحالف ترامب المعادي لإيران؟

الموندو الإسبانية: محمد بن سلمان فرض إقامة جبرية على والدته

لماذا يتورّط حلفاء السعودية بالفساد؟!

خلافات الإماراتيين تطفو على السطح.. الشيخ راشد أول المنشقين

عدوان إسرائيلي جديد على مطار النيرب شمال سوريا

ديلي بيست: روسيا لن تضغط من أجل إخراج القوات الإيرانية من سوريا

ترامب: الاتحاد الأوروبي أحد خصوم واشنطن

الأمير الإماراتي المنشق يفضح المستور داخل أروقة الحكم في أبوظبي

القبائل والعشائر السورية تدعو أبنائها للالتحاق بصفوف الجيش السوري

بالأسماء... شاهد التغييرات التي أجراها أردوغان في حكومته الجديدة

القوات اليمنية تدكّ التحالف السعودي في الساحل الغربي بصاروخ باليستي

القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش شمال ديالى

بعد أن عجز النظام البحريني عن ترحيله.. آية الله الشيخ عيسى قاسم يغادر إلى لندن لتلقي العلاج

إيران: هواجس الناتو لا أساس لها ولن تؤثر على سياستنا

كيف تحوّلت "غرفة الموك" إلى "غرفة الموت" واندثرت؟!

بعد 7 سنوات ..العلم السوري يرفرف فوق الجامع العمري وسط درعا

انسحاب مُذّل للقوات السعودية من مطار الغيظة في محافظة المهرة اليمنية

تونسيون ينتفضون بوجه السعودية.. أموال الحج تستغل لقتل المسلمين

"حافظ بشار الأسد" يشارك في مسابقة الرياضيات الدولية المقامة في أوروبا

ولايتي يعلّق على سفر نتنياهو إلى موسكو

قرصنة إسرائيلية لسفينة الحرية 2 بالتزامن مع تضييق الخناق على غزة

الرسالة المسرّبة في السعودية... الخطر ما زال قائماً

وسط صمت عربي مطبق.. هذا ما قدّمه الرئيس الصيني لفلسطين

آية الله خامنئي يستقبل جرحى حزب الله

مصرع نائب رئيس أركان القوات الإماراتية في الحُديدة

معركة الحديدة في أعين الإعلام الغربي .. بين الإدانة والتجاهل

بالصور القوات اليمنية واللجان الشعبية لا تزال داخل مطار الحديدة

أين حزب الله من معادلات الردع الجوي؟

كيف يمكن لـ"أنصار الله" مواجهة هذا الزحف الهمجي في الحُديدة؟!

عبد الملك الحوثي يرسل رسالة إلى السيد حسن نصر الله، فماذا جاء فيها؟!

عصائب أهل الحق تحدّد هوية المهاجمين.. القوات المستهدفة كانت تتصدى لتنظيمات إرهابية

الإعلام الحربي المركزي: تحرّير منطقة اللجاة في ريف درعا

الإبادة الجماعية والموت الصامت في اليمن يفضح التعاون الأمريكي السري مع آل سعود

درعا تعود والمسلحون خارج التاريخ.. فهل يعتبر من تبقى منهم؟!

آخر التطورات الميدانية في جبهة الحُديدة؛ ضربات موجعة واغتنام عشرات المدرعات

رسالة من الشيخ الخزعلي إلى السيد الحوثي وهذا ما جاء فيها

"خيانة السعودية" تشعل غضب الشارع المغربي والأزمة تتفاقم

فصائل المقاومة الفلسطينية: "القصف بالقصف" والعدو الإسرائيلي سيدفع الثمن باهظاً

مؤسسة "بروكينغز" الأمريكية: استراتيجية التحالف السعودي في اليمن يائسة

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

عدوان إسرائيلي جديد على مطار النيرب شمال سوريا

الإثنين 3 ذی‌القعده‏ 1439
 
 
 
 
 
عدوان إسرائيلي جديد على مطار النيرب شمال سوريا

مواضيع ذات صلة

الجيش السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور

الخارجية السورية تصف العدوان الإسرائيلي على "التيفور" أنه بتنسيق أمريكي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلنت وزارة الدفاع السورية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مساء اليوم الأحد، أحد مواقعها شمال مطار النيرب في محافظة حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "إسرائيل" استهدفت بالصواريخ موقعاً عسكرياً شمال مطار النيرب العسكري بحلب، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وقال المصدر العسكري للوكالة "يكرّر العدو الصهيوني محاولاته اليائسة لدعم المجاميع الإرهابية المهزومة في درعا والقنيطرة ويستهدف بصواريخه أحد مواقعنا العسكرية شمال مطار النيرب".

وشدّد المصدر العسكري على أن الأضرار جرّاء هذه الضربة "اقتصرت على الماديات".

بدورها، أشارت وكالة "سانا" السورية الرسمية إلى أن هذا العدوان الإسرائيلي يأتي بالتزامن مع ضربات الجيش السوري الذي يواصل عملياته العسكرية على مواقع "الإرهابيين" جنوب البلاد.

ونفذ كيان الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من العام الحالي سلسلة واسعة من الغارات الجوية على المواقع العسكرية داخل سوريا، وقال إنها موجّهة ضد تمركز القوات الإيرانية في البلاد أو ردّاً على تصرفات "عدوانية" من قبل الجيش السوري.

يذكر أن الجيش السوري بدأ هجوماً على مواقع تسيطر عليها المجموعات المسلحة شرق القنيطرة بعد سيطرته على ما يزيد عن 90% من مساحة محافظة درعا واستعادته السيطرة على كامل الحدود مع الأردن، ويسعى للتقدم والسيطرة على الحدود مع فلسطين المحتلة في محافظتي درعا والقنيطرة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سوريا النيرب

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شعار مونديال روسيا 2018
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة

مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة

بالدم جوبهت صفقة ترامب وعنف الاحتلال الاسرائيلي
ايران وافريقيا علاقات تتجاوز حدود السياسة والتجارة
مشاهد تقشعر لها الابدان من جريمة سعودية في صنعاء
مسيرة "جمعة الجرحى"..لتسقط صفقة القرن