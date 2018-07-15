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بوتين يسلم أمير قطر الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022

بوتين يسلم أمير قطر الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022

بوتين يسلم أمير قطر الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022

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أخبار

بوتين يسلم أمير قطر الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022

الأحد 2 ذی‌القعده‏ 1439
 
 
 
 
 
بوتين يسلم أمير قطر الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022

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كيف علّق بوتين على خروج روسيا من المونديال؟!

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الوقت- سلم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد 15 يوليو/تموز، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022.

هذا ورحب الرئيس بوتين بالضيف القطري وسلمه كرة القدم التي سيلعب بها المباراة النهائية اليوم بين منتخبي فرنسا وكرواتيا.

وعقب ذلك ناقش الرئيسان العلاقات الثنائية بين الدولتين، خلال محادثات قصيرة. وعلق أمير قطر على عملية التسليم بقوله: "أهنئكم وأهنئ الشعب الروسي على نجاح البطولة، نتطلع إلى دعوتكم (بوتين) إلى بطولة قطر في 2022".

وتابع: "أشكر الأصدقاء الروس على دعمهم للجنة تنظيم قطر 2022 ومساندتهم لنا، ونتطلع إلى التعاون مع الأصدقاء في روسيا في تنظيم البطولة".

وأضاف الأمير: "2022 بطولة مهمة، فهي بطولة لكل العرب، وباسم كل العرب نرحب بالعالم في كأس 2022"، متابعا "نعدكم بنجاح في كأس العالم 2022".

ومضى بقوله: نعدكم بنجاح تنظيم البطولة في 2022، لتكن مصدر فخر للشباب العربي، ولكن لا أعدكم بتحقيق منتخب قطر نتائج مثل منتخب روسيا.

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