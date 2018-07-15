إنجاز أمني إيراني... القضاء على خلية إرهابية وقتل 9 متشددين

الوقت-أعلن مقرّ العمليات في الحرس الثوري، عصر يوم أمس السبت أنه تم القضاء على خلية إرهابية في منطقة نودشه الحدودية بمحافظة كرمانشاه غربي إيران.

وفي بيان له، بيّن ​الحرس الثوري الإيراني​، أنّه "عقب تغلغل خلية إرهابية مناوئة للثورة الإسلامية من خلال منطقة نودشة الحدودية في محافظة كرمانشاه قرب الحدود مع ​العراق​، بهدف تنفيذ عمليات مخربة وزعزعة الأمن، تمكّنت القوات في مقرّ ​النجف الأشرف​ التابع للقوة البرية للحرس الثوري من كشف ومطاردة هذه الزمرة الإرهابية، وبالتالي القضاء عليها تماماً خلال ​اشتباكات​".

وكشفت غرفة العمليات أنّ "الاشتباكات أسفرت عن مقتل 3 من الإرهابيين، وإصابة آخر بجروح بليغة، واستشهاد أحد عناصر قوات التعبئة المحلية"، وأشار البيان إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة والمعدات كانت بحوزة الإرهابيين".

وأكد البيان أن كوادر القوة البرية في الحرس الثوري يحظون بجهوزية كاملة إضافة إلى القوى الأمنية الموجودة في المنطقة ومجابهة أي محاولات استعراضية تقوم بها الزمر المناوئة.

يذكر أن الحرس الثوري أعلن الشهر الماضي "أنّه قتل تسعة متشدّدين خلال عملية أمنية في منطقة حدودية تقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر إلى الشمال".