إيران: توليد الطاقة المتجددة ستصبح أولويتنا

الوقت- أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان عن زيادة توليد الكهرباء من ​الطاقة الشمسية​ في المناطق المركزية في إيران ووضعها على رأس جدول أعمال هذه الوزارة.

إذ قال: " من شأن المستثمرين المحليين والأجانب، فضلاً عن الإستثمار في هذا القطاع بهدف سد حاجة البلاد للطاقة الكهربائية، أن يعملوا على تعزيز الصادرات في هذا المجال".

وأضاف أردكانيان، في تصريح للمراسلين على هامش تفقده مشاريع بناء السدود بمحافظة أردبيل، "النهوض بتوليد الطاقة الكهربائية من مختلف المصادر وُضع في إطار الخطة التنموية للبلاد بحيث أن خطوط الضغط العالي لنقل الطاقة الكهربائية لإيران متصلة حاليا بكافة البلدان المجاورة، بحيث ستتحول إيران قريبا الى مركز رئيس لتوليد الكهرباء ونقله".