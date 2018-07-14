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علوم وتكنولوجيا

آبل ستستخدم شاشات "ال جي" بدل سامسونغ

السبت 1 ذی‌القعده‏ 1439
 
 
 
 
 
آبل ستستخدم شاشات "ال جي" بدل سامسونغ
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الوقت- بحسب تسريبات صحفية فإن شركة "آبل" ستقوم بإطلاق ثلاثة هواتف "iPhone" جديدة في الربع الثالث من هذا العام.

ويحتمل أن يتضمن إثنين من هذه الهواتف الثلاثة ​شاشات​ OLED بأحجام 5.8 إنش و6.5 إنش، في حين سيأتي الهاتف الثالث والأخير مع ​شاشة​ LCD بحجم 6.1 إنش.

يشار إلى أن شركة ​سامسونج​ هي الشركة التي تصنع شاشات "OLED" التي تم إستخدامها في "iPhone X" الذي تم إطلاقه العام الماضي، ولكن يبدو أن ذلك سيتغير هذا العام بحسب المعلومات الجديدة، إذ يمكن أن تكون شركة LG هي المصنع الجديد لشاشات "OLED" لهواتف "iPhone" المنوي إطلاقها.

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