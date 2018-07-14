بلجيكا ثالث المونديال على حساب الإنجليز

الوقت- حصد منتخب بلجيكا، الميدالية البرونزية، في كأس العالم، بعد فوزه بهدفين دون رد، على نظيره الإنجليزي، في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال.

وحملت ثنائية بلجيكا، توقيع توماس مونييه في الدقيقة الرابعة، وإيدين هازارد في الدقيقة 82.

وكانت أفضل مشاركة للمنتخب البلجيكي قبل البطولة الحالية، هي تلك التي حلّ فيها بالمركز الرابع بنهائيات كأس العالم، نسخة 1986 في المكسيك.

وعلق ساوثجيت مدرب إنجلترا ، في تصريحات صحفية، عن سبب هزيمة فريقه في المباراة: "بلجيكا كانت الطرف الأفضل في اللقاء، ولكننا عانينا من الحصول على يوم أقل منهم للتعافي والاستشفاء بعد مواجهة نصف النهائي".