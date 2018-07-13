موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 1 ذی‌القعده‏ 1439

إخترنا لكم

كيف تحوّلت "غرفة الموك" إلى "غرفة الموت" واندثرت؟!

كيف تحوّلت "غرفة الموك" إلى "غرفة الموت" واندثرت؟! الوقت- خبر قد لا يسعد الكثيرين ممن خسروا أمولا طائلة لدعم الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية، لكنها الحقيقة وإن كانت مرّة بالنسبة لهم؛ درعا اليوم عادت إلى قبضة الجيش السوري ومعها معبر "نصيب" ...

درعا تعود والمسلحون خارج التاريخ.. فهل يعتبر من تبقى منهم؟! الوقت- ودعت فصائل المعارضة المسلحة في درعا حضنها الدافئ يوم أمس الجمعة "6/7/2018"؛ وداع مصحوب بطعم الخسارة والفشل والخذلان من الداعمين، فلم تتمكن هذه المعارضة أن تكسب حاضنة حقيقية لها، لذلك ...

مغازلة أمريكية لروسيا قبل القمة.. ماذا تريد واشنطن هذه المرة؟! الوقت- جاء كلام مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون قبل يومين لافتا وحمّالاً للأوجه في ظل ظروف يعيشها الشرق الأوسط لم تعد كسابق عهدها، والأسباب كثيرة في هذا الإطار، لكن ما ظهر في كلام بولتون يوحي بأن واشنطن تتجه نحو مغازلة...

الإبادة الجماعية والموت الصامت في اليمن يفضح التعاون الأمريكي السري مع آل سعود الوقت- أعرب الدكتور "سعد الله زارعي"، الخبير في قضايا منطقة الشرق الاوسط في خطاب ألقاه قبل خطبة صلاة الجمعة يوم أمس، بأن الحرب التي یشنها التحالف العربي بقيادة السعودية على الشعب اليمني وحشية وظالمة...

الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.. هل يلعب ترامب بالنار؟ الوقت- الحرب التجارية بين الصين وامريكا، بهذا المشهد آلت العلاقات الصينية الأمريكية بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قرابة شهرين بفرض رسوم...

أخبار

آلاف اليمنيين يحيون الذكرى السنوية للصرخة التي أطلقها السيد الحوثي+صور

آلاف اليمنيين يحيون الذكرى السنوية للصرخة التي أطلقها السيد الحوثي+صور

الاف اليمنيون يحيون الذكرى السنوية للصرخة التي أطلقها السيد الحوثي+صور

إيران: هواجس الناتو لا أساس لها ولن تؤثر على سياستنا ايران: هواجس الناتو لا اساس لها تماما ولن تؤثر على سياستنا

آية الله خامنئي يستقبل جرحى حزب الله آية الله خامنئي يستقبل جرحى حزب الله

بالصور..انقلاب قطار الصعيد في محافظة الجيزة المصرية بالصور..انقلاب قطار الصعيد في محافظة الجيزة المصرية

ولايتي: مستعدون لسحب المستشارين العسكريين من سوريا والعراق إذا طلبت دمشق وبغداد ذلك ولايتي: مستعدون لسحب المستشارين العسكريين من سوريا والعراق إذا طلبت دمشق وبغداد

بالصور.."الطفل ترامب" يحلّق في سماء لندن بالصور.."الطفل ترامب" يحلق في سماء لندن

فرنسا: السياسات الأمريكية تزعزع وحدة أوروبا فرنسا: السياسات الامريكية تزعزع وحدة أوروبا

مجزرة جديدة للطيران الأمريكي شرق سوريا مجزرة جديدة للطيران الأمريكي شرق سوريا

العبادي يصل البصرة ومعصوم يدعو إلى الهدوء العبادي يصل البصرة ومعصوم يدعو اهالي المحافظة الى المساهمة في عودة الحياة الى طبيعتها

انسحاب مُذّل للقوات السعودية من مطار الغيظة في محافظة المهرة اليمنية انسحاب مُذل للقوات السعودية من مطار الغيظة في محافظة المهرة اليمنية

12 مصاباً في انفجار ضخم قرب مطار القاهرة الدولي 12 مصاباً في انفجار ضخم قرب مطار القاهرة الدولي

بعد 7 سنوات ..العلم السوري يرفرف فوق الجامع العمري وسط درعا العلم السوري يرفف فوق الجامع العمري وسط درعا

القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش شمال ديالى القوات العراقية عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش شمال ديالى

طالبان تسيطر على الحدود الأفغانية مع طاجكستان طالبان تسيطر على الحدود الأفغانية مع طاجكستان

بوتين يستقبل مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية بوتين يستقبل مستشار قائد الثورة الإسلامية في ايران

قوات سوريا الديمقراطية تسلّم الجيش السوري بعض مواقعها في مدينة الحسكة قوات سوريا الديمقراطية تسليم الجيش السوري بعض مواقعها في مدينة الحسكة

ترامب: ضخ أنابيب الدولارات من أوروبا إلى روسيا غير مقبول ترامب: ضخ أنابيب الدولارات من أوروبا إلى روسيا غير مقبول

أنباء عن التوصل إلى تسوية بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في مدينة درعا أنباء عن التوصل الى تسوية بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في درعا البلد

اعتداء إسرائيلي على القنيطرة والجيش السوري يتصدّى اعتداء إسرائيلي على القنيطرة والجيش السوري يتصدى

العفو الدولية تدعو إلى فتح تحقيق عاجل مع الإمارات بتهمة تعذيب محتجزين في الیمن العفو الدولية تدعو الى فتح تحقيق عاجل مع الإمارات بتهمة تعذيب محتجزين في الیمن

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

قاعدة تجسس متقدّمة.. لماذا تبني أمريكا أكبر قنصلية لها في العالم في أربيل؟

العبادي يصل البصرة ومعصوم يدعو إلى الهدوء

بالصور.."الطفل ترامب" يحلّق في سماء لندن

آية الله خامنئي يستقبل جرحى حزب الله

مجزرة جديدة للطيران الأمريكي شرق سوريا

12 مصاباً في انفجار ضخم قرب مطار القاهرة الدولي

إيران: هواجس الناتو لا أساس لها ولن تؤثر على سياستنا

فرنسا: السياسات الأمريكية تزعزع وحدة أوروبا

بالصور..انقلاب قطار الصعيد في محافظة الجيزة المصرية

على الرغم من مشكلاته.. ما هي فرص السيسي للنهوض بالاقتصاد المصري؟

الإمارات تتبرأ من حصار قطر وترمي الكرة في ملعب السعودية.. هل اقترب الطلاق السياسي؟

كيف أطفأت إيران نار ترامب في مياه خليجها؟!

أبوغريب أبوظبي.. وهل يُخفى الظلم!

ولايتي: مستعدون لسحب المستشارين العسكريين من سوريا والعراق إذا طلبت دمشق وبغداد ذلك

آلاف اليمنيين يحيون الذكرى السنوية للصرخة التي أطلقها السيد الحوثي+صور

بعد أن عجز النظام البحريني عن ترحيله.. آية الله الشيخ عيسى قاسم يغادر إلى لندن لتلقي العلاج

خطط دولة خلیجیة للالتفاف على مضيق "هرمز"

الرئيس الأسد يكشف من قلب الخارجية السورية أولوية بلاده في المرحلة القادمة

درعا تعود والمسلحون خارج التاريخ.. فهل يعتبر من تبقى منهم؟!

اتفاق بين الدولة السورية والمسلّحين في مناطق استراتيجية بريف درعا

بعد رفع العلم السوري على معبر نصيب... تحرير بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي

كاتب سعودي معروف: افعلها يا نتنياهو ولن يخذلك محمد بن سلمان؟!

معركة الجنوب في خواتيمها.. العلم السوري يرفرف فوق معبر نصيب

كيف تحوّلت "غرفة الموك" إلى "غرفة الموت" واندثرت؟!

القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش شمال ديالى

حزب الله وعودة النازحين.. لعبة سياسيّة أم لفتة إنسانيّة؟

إيران تكشف أن الخزانة الأمريكية تحوّلت لغرفة حرب اقتصادية ضد طهران

بعد 7 سنوات ..العلم السوري يرفرف فوق الجامع العمري وسط درعا

"حافظ بشار الأسد" يشارك في مسابقة الرياضيات الدولية المقامة في أوروبا

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لأي عمل عسكري في غزة

مصرع نائب رئيس أركان القوات الإماراتية في الحُديدة

العراق؛ بوابة السياسة مغلقة في وجه واشنطن فهل يمكن فتحها عسكرياً؟!

رسالة من الشيخ الخزعلي إلى السيد الحوثي وهذا ما جاء فيها

عصائب أهل الحق تحدّد هوية المهاجمين.. القوات المستهدفة كانت تتصدى لتنظيمات إرهابية

أطماع أبوظبي بميناء الحديدة وراء تزعمها العملية العسكرية..تحذيرات من كارثة إنسانيّة

قوات الحشد الشعبي تعلن استشهاد 22 مقاتلاً في القصف الأمريكي

طائرات "التحالف السعودي" تقصف مشفى الثورة في الحديدة

بالصور..الرئيس الأسد يصلي صلاة عيد الفطر في طرطوس

عزلة دولية غير مسبوقة.. هل وصلت أمريكا إلى بداية النهاية؟

أنصار الله: القوات اليمنية تمكّنت من دحر العدوان حول مطار الحُديدة

معركة الحديدة في أعين الإعلام الغربي .. بين الإدانة والتجاهل

فصائل المقاومة الفلسطينية: "القصف بالقصف" والعدو الإسرائيلي سيدفع الثمن باهظاً

"خيانة السعودية" تشعل غضب الشارع المغربي والأزمة تتفاقم

صحفي إسرائيلي يكشف تفاصيل لقاء ابن سلمان ونتنياهو في الأردن منذ يومين!

الحديدة بين الحرب الإعلامية والنفسية: الغلبة لرجال الميدان

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

إيران: هواجس الناتو لا أساس لها ولن تؤثر على سياستنا

الجمعة 30 شوال 1439
 
 
 
 
 
إيران: هواجس الناتو لا أساس لها ولن تؤثر على سياستنا

مواضيع ذات صلة

الناتو في زمن ترامب..ما يفرق أكثر مما يقرب

قبل أيام من قمة بروكسيل...ترامب يشنّ هجوماً عنيفاً على أعضاء الناتو!

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "بهرام قاسمي"، اليوم الجمعة، أن إعراب دول حلف الناتو عن القلق إزاء البرنامج الصاروخي الإيراني لا مبرر ولا أساس له أبداً، مشدداً على أن هذه الهواجس لن تؤثر على سياسة طهران في حفظ وتطوير البرنامج الدفاعي الصاروخي رافضاً الاتهامات المكررة الواردة في البيان الصادر عن الحلف.

وقال قاسمي في تصريح خلال ردّه على بيان قمة دول حلف الناتو والذي تضمن بنداً حول القضايا المتعلقة بالجمهورية الإسلامية: إننا وكما في السابق نرفض وندين الاتهامات المكررة الواردة في البيان حول إيران، وأضاف: لقد رصدنا بدقة التطورات والقضايا التي تم مناقشتها في الاجتماع خاصة سلوكيات وضغوط أمريكا على أعضاء الحلف، وللأسف رغم أن معظم نفقات الناتو تصرف لتوفير الأمن لأمريكا فإنها تسعى مطالبة وعبر إيجاد الضغوط لفرض وجهات نظرها وسياساتها على الشعوب الأخرى خاصة الدول الأوروبية.

وتابع قاسمي، إن ما يثير الدهشة والتأمل هو أن البعض مازال يصرّ عبثاً على تكرار اتهامات واهية ولا أساس لها إزاء سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها المرجع التخصصي الدولي الوحيد قد أيّدت على الدوام جميع الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفاً: لا شكّ أن الدول الأعضاء في حلف الناتو المطلعة تماماً على التقارير المكررة والمستمرة للوكالة إزاء إجراءات والتزام إيران بتعهداتها كان عليها بدلاً من إرضاء المسؤولين الأمريكيين أن تكون قلقة إزاء عدم الالتزام والانسحاب غير القانوني وأحادي الجانب من قبل أحد أعضائها إزاء التعهدات الدولية في مختلف القضايا، ومن ضمنها الاتفاق النووي، وأن تستنكر السياسات المتفردة والخطيرة لهذا البلد (أمريكا) بدلاً عن قلب الحقائق الواضحة والبديهية.

وأردف قائلاً: لكن يبدو في هذه الفترة أيضاً أن البعض من أعضاء الناتو قد غيّروا وفقاً لتوصيات ما، مكان أمريكا، وإيران الملتزمة دوماً بتعهداتها الدولية وسياساتها الواعية في مسار الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وقال قاسمي: إن هذا البرنامج لا ينتهك القرار الأممي 2231 فقط بل هو أيضاً برنامج تقليدي ودفاعي تماماً، وإن إيران كما جميع الدول المستقلة في العالم لها الحق في امتلاك جميع البرامج العسكرية – الدفاعية التقليدية للدفاع عن مصالحها وشعبها وكيان بلادها ومن المؤكد أن مثل هذا الإعراب عن القلق الذي لا مبرر له لن يؤثر على سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حفظ وتطوير وتعزيز قدراتها وبرنامجها الدفاعي الصاروخي.

وحول دور إيران في المنطقة قال قاسمي: إن طهران دعت على الدوام للتعاون والحوار الإقليمي مع جيرانها وتؤمن وتعتقد بذلك ولم ولن تدّخر جهداً لاستثمار أي فرصة للدخول في مثل هذا الحوار مع جيرانها بأي شكل كان فإيران ترى بأن لا حلّ عسكرياً لأي من الأزمات الإقليمية.

واختتم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلاً: قبل أن تقوم عدد من دول حلف الناتو بتأسيس تحالفات بعضها استعراضية وعديمة الجدوى لمحاربة الإرهاب، وفي الوقت الذي كان الإرهابيون يتدفقون من بعض هذه الدول إلى الشرق الأوسط، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بادرت في هذه المرحلة التاريخية الحساسة بحكمة وجهود دؤوبة السيطرة الاقليمية لجماعات إرهابية خطيرة مثل داعش في المنطقة.

وكان قادة حلف ناتو عبّروا في ختام اجتماعهم الذي عقد أمس في بروكسل عن القلق من التجارب الصاروخية الإيرانية المكثفة، وقالوا إن الحلف ملتزم "بأن يظل البرنامج النووي الإيراني سلمياً على نحو دائم".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ايران الناتو صواريخ

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
شعار مونديال روسيا 2018
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان

الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان

بالدم جوبهت صفقة ترامب وعنف الاحتلال الاسرائيلي
ايران وافريقيا علاقات تتجاوز حدود السياسة والتجارة
مشاهد تقشعر لها الابدان من جريمة سعودية في صنعاء
مسيرة "جمعة الجرحى"..لتسقط صفقة القرن