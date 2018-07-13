آية الله خامنئي يستقبل جرحى حزب الله

الوقت- استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، اليوم الجمعة،بعض من مجاهدي حزب الله الذين شاركوا في حرب الثلاثة والثلاثين يوما ضدا العدو الاسرائيلي.

وذكر الموقع الاعلامي لحفظ ونشر آثار آية الله الخامنئي، انه على اعتاب الذكرى السنوية لحرب تموز (حرب 33 يوما) وانتصار المقاومة الإسلامية في لبنان على الكيان الصهيوني، استقبل قائد الثورة الاسلامية عددا من جرحى حزب الله بعد إقامة الصلاة بإمامته.

وكانت تقارير حقوقية دولية كشفت في وقت سابق أن العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 خلف أكثر من ألف شهيد مدني وقرابة 5 الاف جريح كما تقصدت "إسرائيل" تدمير البنية التحتية في لبنان وأحداث أكبر دمار ممكن في منازل المدنيين.