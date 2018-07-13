العبادي يصل البصرة ومعصوم يدعو الى الهدوء

الوقت- وصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى محافظة البصرة التي تشهد احتجاجات منذ أيام، قادما من بروكسل بعد مشاركته في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

واكد رئيس الوزراء حيدر العباديأن المواطن البصري لن يعرض امن محافظته للخطر، معتبرا اياه "احرص" عليها من غيره، فيما أشار الى وجود "عناصر مندسة" تريد الاساءة للمتظاهرين والقوات الأمنية، وأضاف العبادي، أن "هناك عناصر مندسة تريد الاساءة للتظاهر السلمي والقوات الامنية"، لافتا الى أن "الحكومة حريصة على توفير الخدمات في البصرة بشكل سريع".

بدوره اصدر رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، الخميس، بيانا بشأن التظاهرات الاخيرة في البصرة، فيما طالب بتغليب الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم الحاق الضرر بالممتلكات الحكومية ومقرات الشركات النفطية، داعيا الحكومة المحلية في المحافظة والحكومة الاتحادية للعمل الجاد والفوري للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة.

وقال معصوم في بيان "شهدت عدد من مناطق محافظة البصرة خروج تظاهرات وتجمعات احتجاجية لمواطنين معظمهم من العاطلين عن العمل وذوي الدخل الضعيف مطالبين بايجاد فرص عمل لهم وتوفير الخدمات كما يدعون الى تحسين شروط حياتهم الاقتصادية والخدمية فضلا عن رفضهم مظاهر الفساد والاحباط في مختلف المجالات، وقد تطورت تلك الاحتجاجات لتشهد في وقت لاحق قيام متظاهرين معدودين باقتحام مقرات لمؤسسات نفطية في حقل القرنة والحاق اضرار في مبان وممتلكات تعود لدوائر حكومية ومكاتب لشركات نفطية اجنبية، ما اسفر عن مواجهات أدت إلى سقوط جرحى واصابات بين المواطنين العزل".

ورحب معصوم، بـ "اتخاذ الحكومة الاتحادية جملة قرارات عاجلة لاحتواء هذه الازمة وبتشكيلها لجنة وزارية لمتابعة الاوضاع في المحافظة، كما ندعم مباشرة وزارة النفط بتنفيذ اعلانها الالتزام بتوفير 10 الاف درجة وظيفية على قطاع النفط لأبناء المحافظة في اسرع وقت، فاننا نجدد التأكيد دون كلل على الضرورة القصوى لحل كافة المشاكل وانهاء كل اشكال التوتر على أساس الدستور والقوانين السائدة"، مشددا على "ضرورة عودة حياة المواطنين في محافظة البصرة الى حالتها الطبيعية بشكل عاجل ودائم".

وخرجت في غضون الأيام الماضية العديد من التظاهرات في مناطق متفرقة من واسط والبصرة، وفي إحدى تلك التظاهرات بالبصرة قتل شاب واصيب ثلاثة بجروح، مما اثار موجة من الغضب الشعبي في ظل تأكيد الحكومات المحلية أن التظاهرات لم تكن مسلحة، وفي محاولة لتهدئة الموقف أعلنت الحكومة التحقيق في الحادث.