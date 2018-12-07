القوات العراقية عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش شمال ديالى

الوقت- أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، يوم الخميس، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش شمال المحافظة.

وأضاف الفريق العزاوي، بحسب موقع "السومرية نيوز" ، إن قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت في عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا "داعش" في حوض العظيم (63 كم شمال ب‍عقوبة)، موضحا أن العملية سُميت "ثأر الشهداء الثانية".

وأضاف العزاوي أن العملية في حوض العظيم هي جزء من عملية عسكرية واسعة انطلقت في ذات الوقت ضمن حدود عمليات سامراء و كركوك وصلاح الدين.

وتابع الفريق العزاوي إن "قيادة عمليات ديالى بالتنسيق مع القوة الجوية استهدف مفرزة داعشية جوالة في وادي ثلاب، (80 كم شمال شرق ب‍عقوبة)، ما اسفر عن مقتل اربعة من عناصرها وتدمير مركبة ودراجة نارية كانت قربها".وأضاف العزاوي، ان "العملية جرت بناءها على معلومات استخبارية دقيقة ".

وكانت عمليات ديالى أعلنت عن مقتل العديد من مسلحي داعش خلال الاشهر الماضية بضربات جوية وعمليات نوعية في مناكق متفرقة من المحافظة، كما أعلنت عمليات ديالى قبل أيام انطلاق عملية "ثأر الشهداء الأولى" لتعقب خلايا التنظيم في حوض حمرين.

هذا، وأفادت قيادة العمليات، اليوم، بأن القوات العراقية أبادت مفرزة جوالة تابعة لـ"داعش" شمال شرق المحافظة، مؤكدة مقتل 4 عناصر من التنظيم.