موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 30 شوال 1439

إخترنا لكم

كيف تحوّلت "غرفة الموك" إلى "غرفة الموت" واندثرت؟!

كيف تحوّلت "غرفة الموك" إلى "غرفة الموت" واندثرت؟! الوقت- خبر قد لا يسعد الكثيرين ممن خسروا أمولا طائلة لدعم الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية، لكنها الحقيقة وإن كانت مرّة بالنسبة لهم؛ درعا اليوم عادت إلى قبضة الجيش السوري ومعها معبر "نصيب" ...

درعا تعود والمسلحون خارج التاريخ.. فهل يعتبر من تبقى منهم؟! الوقت- ودعت فصائل المعارضة المسلحة في درعا حضنها الدافئ يوم أمس الجمعة "6/7/2018"؛ وداع مصحوب بطعم الخسارة والفشل والخذلان من الداعمين، فلم تتمكن هذه المعارضة أن تكسب حاضنة حقيقية لها، لذلك ...

مغازلة أمريكية لروسيا قبل القمة.. ماذا تريد واشنطن هذه المرة؟! الوقت- جاء كلام مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون قبل يومين لافتا وحمّالاً للأوجه في ظل ظروف يعيشها الشرق الأوسط لم تعد كسابق عهدها، والأسباب كثيرة في هذا الإطار، لكن ما ظهر في كلام بولتون يوحي بأن واشنطن تتجه نحو مغازلة...

الإبادة الجماعية والموت الصامت في اليمن يفضح التعاون الأمريكي السري مع آل سعود الوقت- أعرب الدكتور "سعد الله زارعي"، الخبير في قضايا منطقة الشرق الاوسط في خطاب ألقاه قبل خطبة صلاة الجمعة يوم أمس، بأن الحرب التي یشنها التحالف العربي بقيادة السعودية على الشعب اليمني وحشية وظالمة...

الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.. هل يلعب ترامب بالنار؟ الوقت- الحرب التجارية بين الصين وامريكا، بهذا المشهد آلت العلاقات الصينية الأمريكية بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قرابة شهرين بفرض رسوم...

أخبار

بعد 7 سنوات ..العلم السوري يرفرف فوق الجامع العمري وسط درعا

بعد 7 سنوات ..العلم السوري يرفرف فوق الجامع العمري وسط درعا

العلم السوري يرفف فوق الجامع العمري وسط درعا

القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش شمال ديالى القوات العراقية عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش شمال ديالى

طالبان تسيطر على الحدود الأفغانية مع طاجكستان طالبان تسيطر على الحدود الأفغانية مع طاجكستان

بوتين يستقبل مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية بوتين يستقبل مستشار قائد الثورة الإسلامية في ايران

قوات سوريا الديمقراطية تسلّم الجيش السوري بعض مواقعها في مدينة الحسكة قوات سوريا الديمقراطية تسليم الجيش السوري بعض مواقعها في مدينة الحسكة

ترامب: ضخ أنابيب الدولارات من أوروبا إلى روسيا غير مقبول ترامب: ضخ أنابيب الدولارات من أوروبا إلى روسيا غير مقبول

أنباء عن التوصل إلى تسوية بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في مدينة درعا أنباء عن التوصل الى تسوية بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في درعا البلد

اعتداء إسرائيلي على القنيطرة والجيش السوري يتصدّى اعتداء إسرائيلي على القنيطرة والجيش السوري يتصدى

العفو الدولية تدعو إلى فتح تحقيق عاجل مع الإمارات بتهمة تعذيب محتجزين في الیمن العفو الدولية تدعو الى فتح تحقيق عاجل مع الإمارات بتهمة تعذيب محتجزين في الیمن

ميركل تردّ على ترامب: ألمانيا حرّة ميركل ترد على ترامب: ألمانيا حرة

خسائر الشعب اليمني بعد 1200 يوم من العدوان السعودي خسائر الشعب اليمني بعد 1200 من العدوان السعودي

صحافة إسرائيلية: خلافات حادّة في الداخل الإسرائيلي بسبب طائرات غزة الورقية صحافة اسرائيلية: خلافات حادة في الداخل الاسرائيلي بسبب طائرات غزة الورقية

القوات اليمنية تدكّ التحالف السعودي في الساحل الغربي بصاروخ باليستي القوات اليمنية تدك التحالف السعودي بالساحل الغربي بصاروخ باليستي

ولايتي يعلّق على سفر نتنياهو إلى موسكو ولايتي يعلق على سفر نتنياهو إلى موسكو

ترامب يشعر بـ"خيبة أمل" بعد فشل استراتيجيته في أفغانستان ترامب يشعر بخيبة الأمل نتيجة فشل الاستراتيجية الامريكية في أفغانستان

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لأي عمل عسكري في غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لأي عمل عسكري في غزة

"حافظ بشار الأسد" يشارك في مسابقة الرياضيات الدولية المقامة في أوروبا حافظ بشار الأسد يشارك في مسابقة الرياضيات الدولية المقامة في أوروبا

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية على الصين بقيمة 200 مليار دولار ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية على الصين بقيمة 200 مليار دولار

استقالات جديدة تحرج رئيسة الوزراء البريطانية استقالات جديدة تحرج رئيسة الوزراء البريطانية

صحيفة إسرائيلية: "صفقة القرن" تبدأ من غزة أولاً صحيفة إسرائيلية: صفقة القرن تبدأ من غزة أولاً

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بوتين يستقبل مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية

قوات سوريا الديمقراطية تسلّم الجيش السوري بعض مواقعها في مدينة الحسكة

غزو أفغانستان.. هل أحداث 11 سبتمبر تبرّر الحرب على هذا البلد؟

العفو الدولية تدعو إلى فتح تحقيق عاجل مع الإمارات بتهمة تعذيب محتجزين في الیمن

ترامب: ضخ أنابيب الدولارات من أوروبا إلى روسيا غير مقبول

اعتداء إسرائيلي على القنيطرة والجيش السوري يتصدّى

أنباء عن التوصل إلى تسوية بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في مدينة درعا

القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش شمال ديالى

كرواتيا تصنع المعجزات وتتاهل لنهائي المونديال

رسمياً: رياض محرز في مانشستر سيتي

عراقجي: إيران ودول الإتفاق النووي لن يستخدموا الدولار

بعد 7 سنوات ..العلم السوري يرفرف فوق الجامع العمري وسط درعا

طالبان تسيطر على الحدود الأفغانية مع طاجكستان

البرلمان الأوروبي يتهم السعودية والإمارات بزعزعة الاستقرار في الصومال

تقرير سعودي حكومي يكشف ارتفاع نسبة البطالة رغم طرد 2602 عامل أجنبي يومياً!

بعد إغلاقة لـ3 أعوام.. الجيش السوري يؤمّن طريق دمشق - عمان الدولي

استهداف منظومة الاتصالات العسكرية السعودية في ساحل اليمن الغربي

وول ستريت جورنال: السعودية تؤجّل بيع شركة أرامكو خوفاً من افتضاح حجم الفساد فيها

الرئيس الأسد يكشف من قلب الخارجية السورية أولوية بلاده في المرحلة القادمة

السعودية استخدمت أسلحة "إسرائيلية" في الهجوم على الحُديدة

العقوبات الإيرانية واللعبة القذرة التي يقوم بها آل سعود

بعد رفع العلم السوري على معبر نصيب... تحرير بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي

أمير الكويت يزور الصين.. ما أهداف الزيارة؟

"حافظ بشار الأسد" يشارك في مسابقة الرياضيات الدولية المقامة في أوروبا

استقالة الوزير المكلّف بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

خطط دولة خلیجیة للالتفاف على مضيق "هرمز"

أسلحة إسرائيلية محرمة دولياً بيد السعودية...ما الهدف منها؟!

درعا تعود والمسلحون خارج التاريخ.. فهل يعتبر من تبقى منهم؟!

بالصور القوات اليمنية واللجان الشعبية لا تزال داخل مطار الحديدة

الكتلة الأكبر نيابياً: تحالف العداء لأمريكا

العراق؛ بوابة السياسة مغلقة في وجه واشنطن فهل يمكن فتحها عسكرياً؟!

مصرع نائب رئيس أركان القوات الإماراتية في الحُديدة

معركة الحديدة في أعين الإعلام الغربي .. بين الإدانة والتجاهل

بالصور..الرئيس الأسد يصلي صلاة عيد الفطر في طرطوس

الحديدة بين الحرب الإعلامية والنفسية: الغلبة لرجال الميدان

لماذا يختزل العدوان معركة الحديدة في المطار؟

أخطر قضايا التجسس في تاريخ "إسرائيل".. الاستخبارات الإيرانية جنّدت الوزير سيغيف

عبد الملك الحوثي يرسل رسالة إلى السيد حسن نصر الله، فماذا جاء فيها؟!

أطماع أبوظبي بميناء الحديدة وراء تزعمها العملية العسكرية..تحذيرات من كارثة إنسانيّة

عصائب أهل الحق تحدّد هوية المهاجمين.. القوات المستهدفة كانت تتصدى لتنظيمات إرهابية

رسالة من الشيخ الخزعلي إلى السيد الحوثي وهذا ما جاء فيها

آخر التطورات الميدانية في جبهة الحُديدة؛ ضربات موجعة واغتنام عشرات المدرعات

طائرات "التحالف السعودي" تقصف مشفى الثورة في الحديدة

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش شمال ديالى

الخميس 28 شوال 1439
 
 
 
 
 
القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش شمال ديالى

مواضيع ذات صلة

القوات العراقية المشتركة تلاحق فلول داعش شرق ديالى

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، يوم الخميس، انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش شمال المحافظة.

وأضاف الفريق العزاوي، بحسب موقع "السومرية نيوز"، إن قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت في عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا "داعش" في حوض العظيم (63 كم شمال بعقوبة)، موضحاً أن العملية سُميت "ثأر الشهداء الثانية".

وأضاف العزاوي إن العملية في حوض العظيم هي جزء من عملية عسكرية واسعة انطلقت في ذات الوقت ضمن حدود عمليات سامراء وكركوك وصلاح الدين.

وتابع الفريق العزاوي إن "قيادة عمليات ديالى بالتنسيق مع القوة الجوية استهدفت مفرزة داعشية جوالة في وادي ثلاب، (80 كم شمال شرق بعقوبة)، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصرها وتدمير مركبة ودراجة نارية كانت قربها، وأضاف العزاوي: إن "العملية جرت بناء على معلومات استخبارية دقيقة".
وكانت عمليات ديالى أعلنت عن مقتل العديد من مسلحي داعش خلال الأشهر الماضية بضربات جوية وعمليات نوعية في مناطق متفرقة من المحافظة، كما أعلنت عمليات ديالى قبل أيام انطلاق عملية "ثأر الشهداء الأولى" لتعقّب خلايا التنظيم في حوض حمرين.

هذا، وأفادت قيادة العمليات، اليوم، بأن القوات العراقية أبادت مفرزة جوالة تابعة لـ"داعش" شمال شرق المحافظة، مؤكدة مقتل 4 عناصر من التنظيم.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

العراق ديالي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

شعار مونديال روسيا 2018
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
شعار مونديال روسيا 2018

شعار مونديال روسيا 2018

بالدم جوبهت صفقة ترامب وعنف الاحتلال الاسرائيلي
ايران وافريقيا علاقات تتجاوز حدود السياسة والتجارة
مشاهد تقشعر لها الابدان من جريمة سعودية في صنعاء
مسيرة "جمعة الجرحى"..لتسقط صفقة القرن