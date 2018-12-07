القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش شمال ديالى

الوقت- أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، يوم الخميس، انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش شمال المحافظة.

وأضاف الفريق العزاوي، بحسب موقع "السومرية نيوز"، إن قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت في عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا "داعش" في حوض العظيم (63 كم شمال بعقوبة)، موضحاً أن العملية سُميت "ثأر الشهداء الثانية".

وأضاف العزاوي إن العملية في حوض العظيم هي جزء من عملية عسكرية واسعة انطلقت في ذات الوقت ضمن حدود عمليات سامراء وكركوك وصلاح الدين.

وتابع الفريق العزاوي إن "قيادة عمليات ديالى بالتنسيق مع القوة الجوية استهدفت مفرزة داعشية جوالة في وادي ثلاب، (80 كم شمال شرق بعقوبة)، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصرها وتدمير مركبة ودراجة نارية كانت قربها، وأضاف العزاوي: إن "العملية جرت بناء على معلومات استخبارية دقيقة".

وكانت عمليات ديالى أعلنت عن مقتل العديد من مسلحي داعش خلال الأشهر الماضية بضربات جوية وعمليات نوعية في مناطق متفرقة من المحافظة، كما أعلنت عمليات ديالى قبل أيام انطلاق عملية "ثأر الشهداء الأولى" لتعقّب خلايا التنظيم في حوض حمرين.

هذا، وأفادت قيادة العمليات، اليوم، بأن القوات العراقية أبادت مفرزة جوالة تابعة لـ"داعش" شمال شرق المحافظة، مؤكدة مقتل 4 عناصر من التنظيم.