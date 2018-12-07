بوتين يستقبل مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية

الوقت- استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس، 12 يوليو، 2018 مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية علي أكبر ولايتي الذي نقل له رسالة شفهية من المرشد الأعلى علي خامنئي وأخرى خطّية من الرئيس حسن روحاني.

وجرى اللقاء في مقرّ الإقامة الرئاسية بضواحي موسكو بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير الإيراني في موسكو مهدي سنائي وعدد من المسؤولين الآخرين.

وأفادت السفارة الإيرانية في بيان بوقت سابق، بأن ولايتي سيلتقي خلال زيارته لموسكو أيضاً بوزير الطاقة الروسي، رئيس اللجنة المشتركة الإيرانية الروسية ألكسندر نوفاك، كما سيلقي خطاباً في جلسة لمنتدى فالداي الدولي.

وتأتي زيارة ولايتي بعد يوم من لقاء بين بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي صرّح بأنه بحث مع الرئيس الروسي الشأنين السوري والإيراني على ضوء القمة الروسية الأمريكية المرتقبة الاثنين المقبل، منوهاً بأن المحادثات في الكرملين أمس تمحورت حول الوجود الإيراني في سوريا، الذي تعتبره تل أبيب غير مقبول.

وعلّق علي أكبر ولايتي خلال وصوله إلى موسكو أمس الأربعاء، حول تزامن سفره إلى روسيا مع سفر بنيامين نتنياهو ولقائه المترقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نتنياهو "شخص شريد" كل يوم يسافر إلى مكان جديد في العالم حاملاً آراء غير منطقية ولا أساس لها من الصحة ولا أحد يعبأ بما سيقول.