ترامب: ضخ أنابيب الدولارات من أوروبا إلى روسيا غير مقبول

الوقت- هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوط أنابيب الغاز من روسيا إلى أوروبا، معتبراً أن تدفق "خط أنابيب الدولارات" من أوروبا إلى روسيا أمر غير مقبول.

وعبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال ترامب: "تنفق (حالياً) دول حلف الناتو مليارات دولارات إضافية منذ زياراتي العام الماضي، بناء على طلبي"، وأضاف: "لكن ذلك بالكاد يكفي، أمريكا تنفق أكثر من ذلك بكثير"، وتابع: "الحدود الأوروبية سيئة، ضخ أنابيب الدولارات إلى روسيا غير مقبول".

وأعلنت واشنطن أكثر من مرة معارضتها لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" من روسيا إلى أوروبا، مهددة الشركات التي تعمل في هذا المشروع وغيرها من المشاريع الروسية في هذا المجال للعقوبات.

وأمس الأربعاء اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ألمانيا أسيرة في يد روسيا، منتقداً مشروع "التيار الشمالي-2" الخاص ببناء أنابيب الغاز بين برلين وموسكو، وأشار ترامب لدى لقائه حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى أنه "ليس من المناسب أن تشتكي أوروبا التي تطلب منّا حمايتها من روسيا، في حين أن ألمانيا تدفع المليارات لروسيا مقابل الطاقة"، وأوضح ترامب أن "ما يتراوح بين 60 إلى 70 في المئة من الطاقة في ألمانيا تسيطر عليها روسيا، هذا أمر سيء للناتو ويجب ألّا يحدث".

وتعقد قمة الناتو، في بروكسل، حيث تناقش عدداً من القضايا على رأسها الإنفاق العسكري للدول الأعضاء، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز استراتيجية الدفاع المشتركة، والحرب ضد الإرهاب، ومساندة دول في الشرق الأوسط منها العراق، والأردن وغيرهما.