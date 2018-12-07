كرواتيا تصنع المعجزات وتتاهل لنهائي المونديال

الوقت- تمكن ​المنتخب الكرواتي​ من دخول التاريخ من أوسع ابوابه بعد ان نجح في الوصول الى المباراة النهائية بعد ان حقق الفوز امام ​انكلترا​ وبواقع 2-1 في مباراة رائعة أقيمت ضمن فعاليات الدور نصف النهائي من منافسات ​بطولة كأس العالم 2018​ والمقامة على الاراضي الروسية.

وقت المباراة الاصلي انتهى بالتعادل الايجابي بنتيجة 1-1 ليحتكم المنتخبين الى شوطين اضافيين لتحسم ​كرواتيا​ اللقاء لصالحها بينتيجة نهائية 2-1 حيث تميزوا بقتالية كبيرة.

الشوط الاول كان انكليزياً بإمتياز حيث تفوقوا على خصمهم بالنتيجة ولكن عودة لاعبي كرواتيا كانت في الشوط الثاني حيث بسطوا سيطرتهم وايقاعهم الهجومي ليخطفوا هدف التعادل وتدخل المباراة الاشواط الاضافية.

إلا أن ​ماندزوكيتش​ استطاع قيادة منتخب بلاده الى النهائي لمواجهة فرنسا في موقعة كبيرة ستحسم هوية بطل كأس العالم لعام 2018.