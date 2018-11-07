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  الخميس 28 شوال 1439

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أخبار

ميركل تردّ على ترامب: ألمانيا حرّة

الأربعاء 27 شوال 1439
 
 
 
 
 
ميركل تردّ على ترامب: ألمانيا حرّة

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الوقت- ردّت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إنه من غير المناسب أن يحمي الناتو ألمانيا، "بينما هي تدفع المليارات لروسيا مقابل الطاقة".

وقالت ميركل خلال قمة الناتو في بروكسل: "حول هذا الموضوع أودّ أن أضيف إنه كان لدي تجربة وهي أن جزءاً من ألمانيا كان مسيطر عليه من قبل الاتحاد السوفييتي، ويسرني جداً أن اليوم، ألمانيا واحدة حرة، ويمكننا بالتالي القول إننا نستطيع انتهاج سياسة مستقلة واتخاذ قرارات مستقلة".

وأشارت ميركل إلى أن ألمانيا ممتنة كثيراً للناتو على وحدة ألمانيا وبقاء أوروبا اليوم موحدة، مؤكدة أن" ألمانيا أيضاً تفعل الكثير للناتو… ونحن نضع معظم قدراتنا العسكرية في خدمة الناتو".

هذا واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن ألمانيا أسيرة في يد روسيا، منتقداً مشروع "التيار الشمالي-2" الخاص ببناء أنابيب الغاز بين برلين وموسكو.

وأشار ترامب لدى لقائه حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى أنه "ليس من المناسب أن تشتكي أوروبا التي تطلب منا حمايتها من روسيا، في حين أن ألمانيا تدفع المليارات لروسيا مقابل الطاقة"، وأوضح ترامب أن "ما يتراوح بين 60 إلى 70 في المئة من الطاقة في ألمانيا تسيطر عليها روسيا، هذا أمر سيء للناتو ويجب ألّا يحدث".

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