خسائر الشعب اليمني بعد 1200 يوم من العدوان السعودي

الوقت- كشفت إحصائية جديدة يمنية، أن عدد الشهداء والجرحى من أبناء الشعب اليمني خلال 1200 يوم من العدوان السعودي بلغ أكثر من 37 ألف شهيد وجريح أغلبهم من النساء وأطفال كما تم تدمير آلاف المنشآت العامة والخاصة.

وأكدت الإحصائيات اليمينة أن "عدد الشهداء من الأطفال بلغوا أكثر من 3308 شهداء، فيما بلغ عدد الشهداء من النساء أكثر من 2185، بالإضافة لاستشهاد أكثر من 9225 مواطناً ليبلغ إجمالي عدد الشهداء 14718 شهيداً".

وبحسب الإحصائيات فقد بلغ عدد الجرحى من الأطفال 3222 جريحاً والجرحى من النساء بلغن 2477، بالإضافة لإصابة 17479 آخرين ليبلغ إجمالي عدد الجرحى 23178 جريحاً.

هذا وكان للبنية التحتية النصيب الأوفر من غارات طيرن العدوان الذي استهدف 15 مطاراً و 14 ميناء و2512 طريقاً وجسراً، كما دمّر طيران العدوان 185 محطة ومولداً كهربائياً و272 خزاناً وشبكة مياه و421 شبكة ومحطة اتصال، بالإضافة لاستهداف وتدمير 1797 منشِأة حكومية، أما عدد المنازل التي تم استهدافها فقد بلغت أكثر من 414547 منزلاً.

كما ركز طيران العدوان بشكل رئيسي استهدافه للمنشآت العامة والخدمية، حيث دمّر أكثر من 917 مسجداً و318 مستشفى ومرفقاً صحياً و882 مدرسة ومعهداً و147 منشأة جامعية و271 منشأة سياحية، كما دمّر طيران العدوان 112 منشأة رياضية و36 منشأة إعلامية و219 معلماً أثرياً، بالإضافة لاستهداف 2963 حقلاً زراعياً.

ومنذ بدء العدوان استهدف الطيران الحربي التابع للعدوان المنشآت الاقتصادية بشكل منظّم بهدف محاربة المواطن في قوته، حيث تشير الإحصائيات إلى أن طيران العدوان الأمريكي السعودي دمّر 316 مصنعاً و620 سوقاً تجارياً و7246 منشأة تجارية أخرى، بالإضافة لاستهداف 746 مخزناً للأغذية و603 شاحنات نقل للمواد الغذائية.

كما استهدف طيران العدوان أكثر من 360 محطة وقود و265 ناقلة وقود و3919 وسيلة نقل و295 مزرعة للدجاج والمواشي.