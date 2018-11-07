موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 27 شوال 1439

إخترنا لكم

كيف تحوّلت "غرفة الموك" إلى "غرفة الموت" واندثرت؟!

كيف تحوّلت "غرفة الموك" إلى "غرفة الموت" واندثرت؟! الوقت- خبر قد لا يسعد الكثيرين ممن خسروا أمولا طائلة لدعم الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية، لكنها الحقيقة وإن كانت مرّة بالنسبة لهم؛ درعا اليوم عادت إلى قبضة الجيش السوري ومعها معبر "نصيب" ...

درعا تعود والمسلحون خارج التاريخ.. فهل يعتبر من تبقى منهم؟! الوقت- ودعت فصائل المعارضة المسلحة في درعا حضنها الدافئ يوم أمس الجمعة "6/7/2018"؛ وداع مصحوب بطعم الخسارة والفشل والخذلان من الداعمين، فلم تتمكن هذه المعارضة أن تكسب حاضنة حقيقية لها، لذلك ...

مغازلة أمريكية لروسيا قبل القمة.. ماذا تريد واشنطن هذه المرة؟! الوقت- جاء كلام مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون قبل يومين لافتا وحمّالاً للأوجه في ظل ظروف يعيشها الشرق الأوسط لم تعد كسابق عهدها، والأسباب كثيرة في هذا الإطار، لكن ما ظهر في كلام بولتون يوحي بأن واشنطن تتجه نحو مغازلة...

الإبادة الجماعية والموت الصامت في اليمن يفضح التعاون الأمريكي السري مع آل سعود الوقت- أعرب الدكتور "سعد الله زارعي"، الخبير في قضايا منطقة الشرق الاوسط في خطاب ألقاه قبل خطبة صلاة الجمعة يوم أمس، بأن الحرب التي یشنها التحالف العربي بقيادة السعودية على الشعب اليمني وحشية وظالمة...

الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.. هل يلعب ترامب بالنار؟ الوقت- الحرب التجارية بين الصين وامريكا، بهذا المشهد آلت العلاقات الصينية الأمريكية بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قرابة شهرين بفرض رسوم...

أخبار

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لأي عمل عسكري في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لأي عمل عسكري في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لأي عمل عسكري في غزة

حافظ بشار الأسد يشارك في مسابقة الرياضيات الدولية المقامة في أوروبا حافظ بشار الأسد يشارك في مسابقة الرياضيات الدولية المقامة في أوروبا

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية على الصين بقيمة 200 مليار دولار ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية على الصين بقيمة 200 مليار دولار

استقالات جديدة تحرج رئيسة الوزراء البريطانية استقالات جديدة تحرج رئيسة الوزراء البريطانية

صحيفة إسرائيلية: صفقة القرن تبدأ من غزة أولاً صحيفة إسرائيلية: صفقة القرن تبدأ من غزة أولاً

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز سفينة الحرية 2 وطاقمها الاحتلال الإسرائيلي يحتجز سفينة الحرية 2 وطاقمها

موقع بلومبيرغ: الوضع الاقتصادي يتهاوى في السعودية موقع بلومبيرغ: الوضع الاقتصادي يتهاوى في السعودية

اتفاق بين الدولة السورية والمسلّحين في مناطق استراتيجية بريف درعا اتفاق بين الدولة السورية والمسلحين في مناطق استراتيجية بريف درعا

وسط صمت عربي مطبق.. هذا ما قدّمه الرئيس الصيني لفلسطين وسط صمت عربي مطبق؛ هذا ما قدمه الرئيس الصيني لفلسطين

إيران تكشف أن الخزانة الأمريكية تحوّلت لغرفة حرب اقتصادية ضد طهران ايران تكشف ان الخزانة الامريكية تحولت لغرفة حرب اقتصادية ضد طهران

قبل أيام من قمة بروكسيل...ترامب يشنّ هجوماً عنيفاً على أعضاء الناتو! الوقت- شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً عنيفاً يوم أمس الاثنين على جميع أعضاء الناتو، بسبب عدم إسهامها بما يكفي لتمويل الحلف، في الوقت

ترامب لبوتين: مستشارو الأمن القومي الأمريكي "أغبياء"! الوقت-ذكرت تقارير صحفية أمريكية ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ابلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اخر اتصال جرى بينهما في مارس الماضي

الكونغو تفرض التأشيرة الحمراء على مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة "نيكي هايلي"! الوقت-في خطوة مفاجأة، أعلنت وكالة الانباء الامريكية رويترز مساء يوم أمس الاثنين عن رفض رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

واشنطن بوست: القاعدة تعزّزت في اليمن بسبب حرب السعودية والإمارات الوقت- نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية مقالاً مساء يوم أمس الاثنين تناولت فيه عودة ظهور تنظيم القاعدة في اليمن وسيطرته

بالأسماء... شاهد التغييرات التي أجراها أردوغان في حكومته الجديدة الوقت- كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مساء يوم أمس الاثنين في مؤتمر صحفي عقد في المجمع الرئاسي، عن أسماء وزراء حكومته الجديدة

ماي تهدد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بصورة غير منظمة ودون اتفاق ماي تهدد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بصورة غير منظمة ودون اتفاق

استهداف منظومة الاتصالات العسكرية السعودية في ساحل اليمن الغربي استهداف منظومة الاتصالات العسكرية السعودية في ساحل اليمن الغربي

الرئيس الأسد يكشف من قلب الخارجية السورية أولوية بلاده في المرحلة القادمة الرئيس الاسد يكشف من قلب الخارجية السورية اولوية بلاده في المرحلة القادمة

غلوبال ريسيرش: كرة القدم والسياسيون والرياء والأكاذيب غلوبال ريسيرش: كرة القدم والسياسيين والرياء والأكاذيب

استقالة الوزير المكلّف بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي استقالة الوزير المكلف بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

عبداللهيان: سياسات أمريكا ضد نفطنا فاشلة

ضغوط اقتصاديّة على غزة.. هل اقتربت الحرب؟

كيف تحوّلت "غرفة الموك" إلى "غرفة الموت" واندثرت؟!

صحيفة إسرائيلية: صفقة القرن تبدأ من غزة أولاً

فرنسا في نهائي كأس العالم

رسميا: رونالدو ينتقل ليوفنتوس الإيطالي

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لأي عمل عسكري في غزة

استقالات جديدة تحرج رئيسة الوزراء البريطانية

الرسالة المسرّبة في السعودية... الخطر ما زال قائماً

حافظ بشار الأسد يشارك في مسابقة الرياضيات الدولية المقامة في أوروبا

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية على الصين بقيمة 200 مليار دولار

مؤسسة "بروكينغز" الأمريكية: استراتيجية التحالف السعودي في اليمن يائسة

وزير الدفاع اليمني: رمال وشواطئ الجبهة الساحلية في اليمن أصبحت مقبرة للغزاة

درعا تعود والمسلحون خارج التاريخ.. فهل يعتبر من تبقى منهم؟!

كأس العالم في اليمن ..دعوات لمشاركة جماهيرية واسعة

أسلحة إسرائيلية محرمة دولياً بيد السعودية...ما الهدف منها؟!

خطط دولة خلیجیة للالتفاف على مضيق "هرمز"

النظام الرئاسي الجديد يدخل حيّز التنفيذ في تركيا وإلغاء منصب رئيس الوزراء نهائياً

تقرير سعودي حكومي يكشف ارتفاع نسبة البطالة رغم طرد 2602 عامل أجنبي يومياً!

في خضم ما يجري في سوريا.. كيف يعيد تنظيم "داعش" تجميع صفوفه بهدوء

كاتب سعودي معروف: افعلها يا نتنياهو ولن يخذلك محمد بن سلمان؟!

الأمم المتحدة: القوات الإماراتية تمارس التعذيب والتحرش الجنسي في اليمن

التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار جنوب سوريا.. وهذه هي أبرز البنود

الرئيس الأسد يكشف من قلب الخارجية السورية أولوية بلاده في المرحلة القادمة

معركة الجنوب في خواتيمها.. العلم السوري يرفرف فوق معبر نصيب

بعد الفشل الإماراتي في معارك الساحل.. المنصات الصاروخية الأرضية تدخل الخدمة

مصرع نائب رئيس أركان القوات الإماراتية في الحُديدة

بالصور..الرئيس الأسد يصلي صلاة عيد الفطر في طرطوس

معركة الحديدة: التصعيد نحو التصعيد

العراق؛ بوابة السياسة مغلقة في وجه واشنطن فهل يمكن فتحها عسكرياً؟!

الكتلة الأكبر نيابياً: تحالف العداء لأمريكا

معركة الحديدة في أعين الإعلام الغربي .. بين الإدانة والتجاهل

بالصور القوات اليمنية واللجان الشعبية لا تزال داخل مطار الحديدة

القوات اليمنية تستهدف بارجة حربية قبالة سواحل الحديدة

البرلمان الأوروبي يتهم السعودية والإمارات بزعزعة الاستقرار في الصومال

رسالة من الشيخ الخزعلي إلى السيد الحوثي وهذا ما جاء فيها

عبد الملك الحوثي يرسل رسالة إلى السيد حسن نصر الله، فماذا جاء فيها؟!

عصائب أهل الحق تحدّد هوية المهاجمين.. القوات المستهدفة كانت تتصدى لتنظيمات إرهابية

لماذا يختزل العدوان معركة الحديدة في المطار؟

أخطر قضايا التجسس في تاريخ "إسرائيل".. الاستخبارات الإيرانية جنّدت الوزير سيغيف

أنصار الله: القوات اليمنية تمكّنت من دحر العدوان حول مطار الحُديدة

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

استقالات جديدة تحرج رئيسة الوزراء البريطانية

الأربعاء 27 شوال 1439
 
 
 
 
 
استقالات جديدة تحرج رئيسة الوزراء البريطانية

مواضيع ذات صلة

ماي تهدد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بصورة غير منظمة ودون اتفاق

ماي تفوز والبرلمان يصوت للإنفصال إقتصادياً

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلن عدد من نواب رئيس حزب المحافظين الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، استقالتهم من منصبهم احتجاجا على مقترحاتها المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكتبت المحررة السياسية في هيئة الإذاعة البريطانية لورا كوينسبرج على "تويتر": "اثنان من نواب رئيس حزب المحافظين هما بن برادلي وماريا كولفيلد قررا الاستقالة احتجاجا على خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

وتشهد الحكومة البريطانية استقالات عديدة آخرها، استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون غداة استقالة ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني المكلف بملف انسحاب البلاد المرتقب من الاتحاد الأوروبي، إثر خلاف مع حكومة ماي حول شروط "بريكست".

وأعلنت ماي قبل استقالتهما، التوصل إلى اتفاق مع الوزراء السياديين حول استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تقدم باستقالته، اليوم الاثنين، بعد أيام من توصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى موافقة وزراء كبار بشق الأنفس على استراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي، وجاءت استقالة جونسون، بعد يوم واحد من استقالة وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ديفيد ديفيز.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ماي بريطانيا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
شعار مونديال روسيا 2018
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان

الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان

بالدم جوبهت صفقة ترامب وعنف الاحتلال الاسرائيلي
ايران وافريقيا علاقات تتجاوز حدود السياسة والتجارة
مشاهد تقشعر لها الابدان من جريمة سعودية في صنعاء
مسيرة "جمعة الجرحى"..لتسقط صفقة القرن