استقالات جديدة تحرج رئيسة الوزراء البريطانية

الوقت- أعلن عدد من نواب رئيس حزب المحافظين الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، استقالتهم من منصبهم احتجاجا على مقترحاتها المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكتبت المحررة السياسية في هيئة الإذاعة البريطانية لورا كوينسبرج على "تويتر": "اثنان من نواب رئيس حزب المحافظين هما بن برادلي وماريا كولفيلد قررا الاستقالة احتجاجا على خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

وتشهد الحكومة البريطانية استقالات عديدة آخرها، استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون غداة استقالة ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني المكلف بملف انسحاب البلاد المرتقب من الاتحاد الأوروبي، إثر خلاف مع حكومة ماي حول شروط "بريكست".

وأعلنت ماي قبل استقالتهما، التوصل إلى اتفاق مع الوزراء السياديين حول استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تقدم باستقالته، اليوم الاثنين، بعد أيام من توصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى موافقة وزراء كبار بشق الأنفس على استراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي، وجاءت استقالة جونسون، بعد يوم واحد من استقالة وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ديفيد ديفيز.