ترامب لبوتين: مستشاري الامن القومي الأمريكي "اغبياء"!

الوقت-ذكرت تقارير صحفية أمريكية ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ابلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اخر اتصال جرى بينهما في مارس الماضي، بأنه قد استمع لمستشاريه في الأمن القومي "الاغبياء" في القضايا الروسية.

وقالت التقارير أن مكالمة هاتفية بين الرئيسين ترامب وبوتين جرت في شهر مارس، إلا أن مستشارين في الأمن القومي الأمريكي أوصوا ترامب ألا يهاتف بوتين، وطالبوه لاحقا بألا يهنئه على فوزه في الانتخابات الرئاسية في مارس الماضي.

وفي سياق الاتصال قالت التقارير أن ترامب لم يتجاهل توصيات المستشارين فحسب، بل أخبر بوتين خلال المكالمة الهاتفية معه بأنهم "أغبياء ولا ينبغي الاستماع إليهم".

يذكر ان العلاقات الأمريكية الروسية مضطربة منذ وصول دونالد ترامب الى البيت الأبيض واتهام الروس بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الامريكية، ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان بوتين وترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي في 16 يوليو الجاري في أول قمة رسمية لهما، ويبحثا سبل تطوير العلاقات بين موسكو وواشنطن، وملفات سوريا وأوكرانيا وغيرها.