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أخبار

ترامب لبوتين: مستشارو الأمن القومي الأمريكي "أغبياء"!

الثلاثاء 26 شوال 1439
 
 
 
 
 
ترامب لبوتين: مستشارو الأمن القومي الأمريكي "أغبياء"!

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الوقت- ذكرت تقارير صحفية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في آخر اتصال جرى بينهما في مارس الماضي، بأنه قد استمع لمستشاريه في الأمن القومي "الاغبياء" في القضايا الروسية.

وقالت التقارير إن مكالمة هاتفية بين الرئيسين ترامب وبوتين جرت في شهر مارس، إلا أن مستشارين في الأمن القومي الأمريكي أوصوا ترامب ألّا يهاتف بوتين، وطالبوه لاحقاً بألّا يهنئه على فوزه في الانتخابات الرئاسية في مارس الماضي.

وفي سياق الاتصال قالت التقارير إن ترامب لم يتجاهل توصيات المستشارين فحسب، بل أخبر بوتين خلال المكالمة الهاتفية معه بأنهم "أغبياء ولا ينبغي الاستماع إليهم".

يذكر أن العلاقات الأمريكية الروسية مضطربة منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض واتهام الروس بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان بوتين وترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي في 16 يوليو الحالي في أول قمة رسمية لهما، ويبحثا سبل تطوير العلاقات بين موسكو وواشنطن، وملفات سوريا وأوكرانيا وغيرها.

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