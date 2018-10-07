سائق ترامب منذ ثلاثة عقود يقاضيه لسوء المعاملة

الوقت- يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يروق حتى إلى أقرب المقربين لديه، فبعد المحاكمات التي طالته من قبل عدد من المشاهير والمحاكم الرسمية يبدو أن سائقه الخاص منذ أكثر من 30 عام سيقاضيه قريباً كذلك.

حيث قال السائق الخاص بالرئيس الأميركي دونالد ​ترامب ​على مدار أكثر من 25 عامًا، أن الملياردير الشهير في ​القطاع العقاري​، لم يدفع له أجر العمل الإضافي، ورفع راتبه مرتين فقط طوال خمسة عشر عامًا.

وأوضح السائق نويل سينترون أن ترامب استقطع من المزايا الصحية عندما رفع راتبه في المرة الثانية، بحسب ما نقلت "​بلومبرغ​"

وأشار سينترون إلى أنه رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة "ترامب" للحصول على أجر 3300 ساعة عمل إضافية عملها طوال السنوات الست الماضية.