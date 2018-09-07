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أخبار

غلوبال ريسيرش: كرة القدم والسياسيون والرياء والأكاذيب

الإثنين 25 شوال 1439
 
 
 
 
 
غلوبال ريسيرش: كرة القدم والسياسيون والرياء والأكاذيب
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الوقت- لم يكن أي مسؤول في بريطانيا أو أي شخص آخر من السفارة البريطانية في الملعب لمشاهدة فوز إنجلترا الحاسم ضد السويد بعد ظهر السبت، وهذا يجسد استهانة السياسيين البريطانيين بعامة الناس.

وهنا قال موقع غلوبال ريسيرش على لسان الكاتب "ريتشارد غالوستيان"  أنه ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستستمر في مقاطعة سخيفة وبلا معنى لروسيا، فإنها ستثبت أنها حكومة انتحارية انتخابية للمتمردين مرة أخرى في بريطانيا.

وقال الكاتب خسرت روسيا مساء السبت مباراة ربع النهائي أمام كرواتيا في ركلات ترجيحية قاسية، إلا أن الجميع يتفقون على أن فريقهم سيغادر كأس العالم بكرامة وأن الجميع يبدون إعجابهم بروح اللاعبين التي لا تتزعزع، أنصار كرة القدم الروسي وغير الروسي على حد سواء فخورون بالفريق الروسي، أؤكد لكم!

وتابع الكاتب بالقول: هل أعتقد أن فرنسا لا تأخذ على محمل الجد المقاطعة الدبلوماسية البريطانية للبطولة حول هجوم "عصب عسكري" مزعوم ومثير للريبة للغاية في ساليسبري ، بالقرب من منشأة وزارة الدفاع العلمية والبيولوجية في بورتون داون؟

وكان ماكرون وعد قبل أن يفوز المنتخب الفرنسي بمباراته الأخيرة لحضور ما إذا كانت فرنسا قد وصلت إلى الدور نصف النهائي الذي فعلوه يوم الثلاثاء أمام الأوروغواي في سانت بطرسبرغ، غير أن المسؤولين البريطانيين ما زالوا يقاطعون البطولة وروسيا، متهمين موسكو بمحاولة اغتيال عميل مزدوج للـ MI6 سيرجي سكريبال في مارس.

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