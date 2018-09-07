بعد إغلاقة لـ3 أعوام.. الجيش السوري يؤمّن طريق دمشق - عمان الدولي

الوقت- واصل الجيش السوري عمله المتواصل لإعادة فتح طريق دمشق - عمان الدولي، وتمكّن حتى صباح اليوم الاثنين من تأمين الطريق الواصل بين خربة غزالة ومعبر نصيب الحدودي في محافظة درعا.

وقالت وسائل إعلام سورية أنه بعد تمشيط الطريق ومحيطها من قبل عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري باشرت الورشات التابعة لمديرية الخدمات الفنية بمحافظة درعا اليوم بإزالة السواتر الترابية والعوائق الاسمنتية وغيرها التي وضعها الإرهابيون لقطع الطريق في حين سيتم العمل على تقييم وحصر الأضرار التي لحقت بمركز نصيب لإعداد دراسات للجهة المختصة وإعادته للخدمة بالسرعة المطلوبة.

بدوره قال محافظ درعا محمد خالد الهنوس في تصريح للصحفيين أن الطريق الدولي المغلق منذ 3 أعوام نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية بحاجة لأعمال صيانة في عدة مواقع بسبب تعرضه لأضرار نتيجة انفجار سيارات مفخخة للإرهابيين في موقعي جسر النجيح وخربة غزالة مبيناً أن استعادة وحدات الجيش العربي السوري للمعبر والطريق المؤدية إليه تعد إنجازاً كبيراً في المعركة المستمرة ضد الإرهاب.

وانتشر عناصر من الجيش العربي السوري أمس في معبر نصيب الحدودي مع الأردن جنوب مدينة درعا بنحو 15 كم لتثبيت حالة الأمن فيه بعد تطهيره ودحر المجموعات الإرهابية منه.

وفي سياق متصل أعلن مصدر عسكري إحكام وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على بلدة أم المياذن نحو 10 كم شرق مدينة درعا بعد القضاء على آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية فيها.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة سانا السورية الرسمية أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عمليات مكثفة على تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية في قرية أم المياذن أسفرت عن إحكام السيطرة على البلدة الواقعة شمال بلدة نصيب بالقرب من الحدود الأردنية.