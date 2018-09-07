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  الإثنين 25 شوال 1439

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رياضة

رسميا باولينيو يغادر برشلونة

الإثنين 25 شوال 1439
 
 
 
 
 
رسميا باولينيو يغادر برشلونة
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الوقت- بعد انتشار شائعات حول رحيل البرازيلي باولينيو عن برشلونة أعلن نادي جوانزو الصيني استعارة الدولي البرازيلي من برشلونة الإسباني، لمدة عام.

وعقب إتمام الصفقة، تحدث باولينيو لموقع جوانزو الرسمي، قائلًا: "الدوري الصيني يتطور من عام إلى آخر، وجوانب النمو جيدة للغاية."

وتابع: "بعد التدريب مع جوانزو وبرشلونة، والمنتخب البرازيلي في كأس العالم، حصلت على خبرة جيدة، واخترت العودة للدوري الصيني".

وأردف اللاعب البرازيلي: "آمل مساعدة جوانزو على حصد الألقاب، وإعطاء الدوري الصيني إثارة أكبر".

ومن جانبه، قال النادي الصيني في بيانه: "نحن نؤمن إيمانا راسخا، بأن عودة باولينيو ستعزز بشكل شامل قوة الفريق، على مستوى الصلابة الدفاعية في منتصف الملعب، وكثافة الهجوم".

وبشار إلى أن الدولي البرزيلي كان قد انتقل لبرشلونة من جوانزو، الصيف الماضي، مقابل 40 مليون يورو.

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