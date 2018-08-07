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  الأحد 24 شوال 1439

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أخبار

قائد المنطقة الشمالية الأردنية: وجود الجيش السوري على الحدود سيضبطها!

الأحد 24 شوال 1439
 
 
 
 
 
قائد المنطقة الشمالية الأردنية: وجود الجيش السوري على الحدود سيضبطها!

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الوقت-إثر الإنجازات الميدانية التي حققها الجيش السوري في اليومين الماضيين على طول الحدود الأردنية السورية، اعتبر قائد المنطقة الشمالية ​الأردنية، العميد الركن خالد المساعيد، أن انتشار ​الجيش السوري​ على الحدود بين ​سوريا​ والأردن حتى ​معبر نصيب​ سيعمل على ضبط الحدود بين البلدين.

وفي تصريح له صباح اليوم، قال العميد الأردني إن " انتشار ​الجيش السوري​ على الحدود بين ​سوريا​ والأردن حتى ​معبر نصيب​، سيعمل على ضبط الحدود بين البلدين وسينعكس إيجاباً على البلدين من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، خصوصاً وأن ​القوات​ المسلحة الأردنية قامت بهذه المهمة طوال فترة ​الأزمة السورية​".

وعن عودة العلاقات والتنسيق الأمني مع الحكومة السورية وفتح الحدود بين البلدين قال العميد الأردني: "هذا الحديث أمر مناط بالدولة الأردنية ومستوياتها السياسية، وإذا تم القرار فسيتبع ذلك ترتيبات أمنية"، مؤكداً إصرار الدولة الأردنية على عدم استقبال ​نازحين سوريين​ جدد، موضحاً أن "نحو 90% من النازحين الموجودين في المناطق الحدودية عادوا إلى منازلهم وأن الأعداد الباقية تقدّر بالآلاف وعدم عودتهم يرجع لأسباب تخصّهم مع ​الحكومة السورية​".

وختم العميد الأردني تصريحاته قائلاً: "كانت هناك حالة من الفوضى، لكن في ظل انتشار النظام وعودة سيطرة الجيش السوري ستقوم العناصر الإرهابية بالتسلل نحو الداخل السوري شمالاً أو إلى أي منطقة حدودية أخرى"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة الأردنية وبتجهيزاتها وأسلحتها الحديثة، وقوتها الجوية سريعة الإجابة قادرة على ضبط الحدود 100% وبصورة كاملة ومنع أي تسلل من الإرهابيين"، لافتاً إلى تسجيل بعض محاولات التسلل وضبطها".

يذكر أن الجيش السوري حقق يوم أمس إنجازات نوعية باستعادته لمعبر نصيب الحدودي مع الأردن بعد أكثر من ثلاث سنوات من خسارته، كما واستعاد السيطرة أيضاً على 8 نقاط من المخافر الحدودية مع الأردن ضمن الحدود الإدارية لمدينة درعا، ابتداءً من النقطة 70 إلى النقطة 63 وعلى "سد المتاعية" شرق منفذ نصيب الحدودي مع ​الأردن​.

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