كرواتيا وإنجلترا يكملان أَضلاع المربع الذهبي

الوقت- على صعيد آخر فروقات فنية كبيرة، ظهرت بين طرفي ثالث مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم، فكانت الغلبة للمنتخب الإنجليزي على نظيره السويدي، في كل شيء تقريباً، رغم أن النتيجة النهائية كانت (2-0)، وربمّا توحي بأن الطرف الخاسر كان منافسًا شرسًا.

إلا أن الحقيقة كانت عكس ذلك، حيث ظهرت المباراة، وكأنها مواجهة بين فريق قوي، وآخر أقل منه في القدرات، وذلك رغم الفرص الثلاث الخطيرة التي أهدرها السويديون في الشوط الثاني، والتي كانت كفيلة بتقليص الفارق، وبدا وكأن المنتخب الإنجليزي، قد استفاد من المباريات الأربع الأولى التي خاضها في البطولة، فقدّم مباراة تحلى فيها بالواقعية والمنطق.

في المقابل، لم يظهر المنتخب السويدي بالشكل المطلوب، وكان مجهدا من الناحية البدنية، كما أنه بالغ في تقدير خصمه، خصوصا وأنه لم يبادر إطلاقا في استلام زمام المبادرة.

حملت ثنائية إنجلترا، توقيع هاري ماجواير في الدقيقة 30، وديلي آلي في الدقيقة 58، وبذلك وصل المنتخب الإنجليزي، إلى نصف نهائي كأس العالم، للمرة الأولى منذ نسخة 1990.

في شأن متصل حجز منتخب كرواتيا، بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم، بعد فوزه على روسيا، بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في إطار منافسات دور الثمانية من المونديال.

افتتح دينيس تشيرشيف، أهداف المباراة في الدقيقة 31 من تسديدة رائعة سكنت أعلى يمين المرمى الكرواتي، ثم عدل أندريه كراماريتش، الكفة في الدقيقة 39، ليضيف دوماجوي فيدا، الهدف الثاني لكرواتيا، في الدقيقة 101، إلا أن ماريو فرنانديز أعاد روسيا للحياة بتعديل النتيجة في الدقيقة 115.

وشهدت المباراة إضاعة الكرواتيين للكثير من الفرص أمام المرمى الروسي في ظل صلابة دفاعية إستثنائية.

وأجرى المنتخب الكرواتي، تعديلات على التشكيلة، التي خاضت بها المباراة الماضية أمام الدنمارك، بإشراك كراماريتش بدلًا من بروزوفيتش لاعب الارتكاز، كما أحدثت روسيا، تغييرات عديدة في طريقة اللعب بالعودة.