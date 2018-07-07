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  السبت 23 شوال 1439

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أخبار

هجوم إرهابي على وزارة الداخلية الصومالية

السبت 23 شوال 1439
 
 
 
 
 
هجوم إرهابي على وزارة الداخلية الصومالية

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الوقت- قُتل اليوم السبت موظف كبير بوزارة الداخلية والأمن الصومالية، فيما أصيب عدد آخر، خلال هجومين استهدفا مقر الوزارة بمقديشو.

بدوره قال راديو دالسان المحلي إن، موظفا كبيرا بوزارة الداخلية والأمن يدعى محمد أحمد الكعسي لقي مصرعه إثر الهجوم الذي يتواصل حتى الآن قرب الوزارة.

وأضاف الراديو "الهجومان اللذان شنهما مسلحو حركة الشباب الصومالية الإرهابية استهدفا مقر الوزارة وسط مقديشو، ويتواصلان منذ ساعات"

وتابع الراديو "مسلحو الحركة وصلوا إلى مقر وزارة الداخلية يرتدون ملابش الشرطة وقدموا أنفسهم في نقطة التفتيش باعتبارهم رجال أمن قبل أن ينفذوا تفجيرا انتحاريا أعقبه إطلاق نار كثيف".

ولفت الراديو إلى أن عددا آخر من المدنيين ومسؤولي ورجال الشرطة يرجح مقتلهم خلال الهجوم، فيما أصيب عدد آخر لم يعرف بعد.

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