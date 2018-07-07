ما هي الهدية "الساخرة" التي أرسلها ترامب إلى كيم جونغ اون؟

الوقت-أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدية طريفة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون يوم أمس الجمعة، حمّلها لوزير خارجيته مايك بومبيو، أتت رداً على نعته بالرجل الصاروخ.

وفي هذا السياق قالت صحيفة "شوسون إلبو" الكورية الجنوبية، إن الهدية عبارة عن قرص مدمج "CD" مسجّل عليه أغنية "الرجل الصاروخ"، للمطرب البريطاني الشهير "إلتون جون".

وقالت الصحيفة الكورية إن السبب الرئيسي لإرسال ترامب هكذا هدية للزعيم الكوري أن الأغنية كانت موضع حديث بين ترامب و"جونغ أون" على هامش قمتهما، التي عقدت في 12 يونيو/حزيران الماضي، بسنغافورة.

وذكّرت الصحيفة أنه خلال القمة تطرق كيم إلى وصف ترامب له بـ "الرجل الصاروخ"، في إطار حرب كلامية جمعتهما مطلع العام الحالي، فردّ الأخير بسؤاله عما إذا كان يعرف الأغنية التي تحمل الاسم نفسه، وأجاب الزعيم الكوري الشمالي بالنفي، بحسب المصدر نفسه.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي "بومبيو" بدأ رحلة دبلوماسية إلى بيونغ يانغ، وهي الثالثة من نوعها منذ توليه منصبه في أبريل/نيسان الماضي، صباح يوم أمس الجمعة وتختتم اليوم، وذلك لمتابعة بحث تطبيق مخرجات قمة سنغافورة.