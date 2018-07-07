إيران: إلقاء القبض على سلطان المسكوكات الذهبية

الوقت- ألقت الشرطة الإيرانية القبض على رجل يعرف بسلطان المسكوكات وهو يملك كميات ذهب أكثر من إحتياطات بعض الدول.

الرجل الذي يملك ما يقارب الطنين من الذهب كان يتلاعب بسوق الصرف وسعر المسكوكات منذ فترة طويلة وكان قيد الملاحقة طوال الوقت.

وفي هذا الإطار صرح قائد ​قوى الأمن الداخلي​ للعاصمة ​طهران​ العميد ​حسين رحيمي​ قائلاً: "القبض على الرجل كان يوم الثلاثاء، وجاء بعد تحريات استمرت نحو 4 أشهر، حيث كان يتلاعب بالسوق كيفما يشاء عبر رفع وخفض الأسعار."

وتابع:" سلطان المسكوكات يبلغ من العمر 58 عاماً ومن أصحاب السوابق، إضافة إلى أن ابنه اعتقل منذ فترة وأخلي سبيله بكفالة."

وتتجاوز كمية الذهب هذه احتياطيات بعض الدول من ال معدن النفيس، فعلى سبيل المثال، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي لشهر حزيران الماضي، بلغت احتياطيات كل من اليمن وألبانيا والسلفادور 1.6 طن فقط من الذهب.

وكانت ​السلطات الإيرانية​ تشن منذ فترة عمليات لمكافحة التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف الأجنبي والمسكوكات في السوق.