البرازيل تلحق بركب الكبار

الوقت- التحق المنتخب البرازيلي بركب الكبار مودعاً كأس العالم 2018 المقام في روسيا بعدما خسر مباراته أمام بلجيكا في ربع نهائي البطولة بنتيجة 2-1.

المباراة التي أقيمت على ملعب "كازان آرينا" شهدت سيطرة مطلقة للاعبي السامبا فيما اعتمد المنتخب البلجيكي على الهجمات المرتدة السريعة.

وأحرز ثنائية بلجيكا كل من البرازيلي فيرناندينيو (هدف عكسي)، وكيفين دي بروين، في الدقيقتين 13 و32، بينما سجل هدف البرازيل ريناتو أوجوستو، في الدقيقة 77 وأضاع لاعبو البرازيل الكثير من الفرص المحققة في ظل تألق حارس بلجيكا كورتوا.

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب البلجيكي إلى دور النصف نهائي بعد 32 عاماً أي في نسخة 1986، ليلتقي المنتخب الفرنسي الذي تأهل على حساب الاوروغواي.