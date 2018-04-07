إنجلترا تعبر إلى ربع النهائي على حساب كولومبيا

الوقت- بشق الأنفس شقّ المنتخب الإنجليزي طريقه إلى ربع نهائي كأس العالم المقام في روسيا بعد فوزه على المنتخب الكولومبي بضربات الجزاء بعد انتهاء وقتي المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1-1.

أحرز هاري كين هدف إنجلترا في الدقيقة 57، وعادل ياري مينا النتيجة لكولومبيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من رأسية محكمة.

المباراة التي أقيمت في إطار منافسات دور الثمن نهائي انتهت ضرباتها الترجيحية بنتيجة 4-3، حيث أهدر أوريبي وباكا ركلتي جزاء لكولومبيا فيما أهدر هندرسون ركلة جزاء لإنجلترا.

وستلعب إنجلترا في ربع النهائي أمام المنتخب السويدي الذي كان تغلّب على سويسرا (1-0).