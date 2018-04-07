الشاي الأسود مضاد للسرطان

الوقت- تمكنت دراسة جديدة من اكتشاف علاقة مباشرة بين تناول الشاي الأسود وبين مكافحة بعض أنواع السرطان التي تصيب الإنسان.

تطوع من أجل هذه الدراسة عدد من النساء من مختلف الأعمار، وطلب الباحثون من مجموعة منهن تناول الشاي فقط كمشروب، وسمح للأخريات بتناول أي مشروب يرغبن به باستثناء الشاي.

وعمل الباحثون في هذه الدراسة على بناء قاعدة معلومات حول المشاركات فيها فقاموا بفحوصات طبية لهن قبل بداية الدراسة.

ليتبين النتائج أن تناول الشاي بصورة دورية ساعد في حصول تغيرات إيجابية في الهرمونات، فمثلا استقر استقلاب هرمون الإستروجين في أجسامهن.

وفي هذا الإطار صرح الطبيب المشرف على الدراسة قائلاً: "أن هذا الاستقرار في استقلاب الإستروجين والمحافظة على نسبه الطبيعية، ضَمن لأجسام النساء وقاية ضد السرطان مقارنة بالمشاركات الأخريات اللواتي تناولن مشروبات مختلفة باستثناء الشاي، ما يشير إلى أن ارتفاع تركيز هذه الهرمون يزيد من احتمال الإصابة بالسرطان."