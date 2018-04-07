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رياضة

السويد تقصي سويسرا وتتأهل لربع النهائي

الأربعاء 20 شوال 1439
 
 
 
 
 
السويد تقصي سويسرا وتتأهل لربع النهائي
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الوقت- استطاع المنتخب السويدي التأهل إلى دور الربع نهائي من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا على حساب المنتخب السويسري بعد مباراة قوية بين المنتخبين.

المباراة التي انتهت بنتيجة 1-0 سجل هدفها الوحيد إيميل فورسبيرج في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وتفنن لاعبو المنتخبين في إضاعة الفرص، وأهمها التي أهدرها السويسري تويفونين، والتي كانت فرصة هدف محقق، بعدما سدد الكرة بعيدًا عن المرمى، كما رد لاعبو السويد بعدد من الفرص المهدرة وكان واضحاً في بعض فترات المباراة التفوق السويدي بعدما اكتسب الفريق ثقة بتأهله لهذا الدور وللبطولة بحد ذاتها بعد إقصاءه المنتخب الإيطالي في التصفيات.

يشار إلى أن الحكم احتسب ركلة جزاء للسويد وطرد ميشيل لانج في الدقيقة 94.

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كأس العالم سويسرا السويد

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