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  الثلاثاء 19 شوال 1439

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أخبار

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أخبار

ترامب يتوعّد منظمة التجارة العالمية

الثلاثاء 19 شوال 1439
 
 
 
 
 
ترامب يتوعّد منظمة التجارة العالمية

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الوقت- هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الإثنين، منظمة التجارة العالمية، مهدّداً بتحرك ضد المنظمة.

وبعد أن ذكرت تقارير أنه يريد الانسحاب من المنظمة المعنية بتنظيم التجارة العالمية، أبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض قائلا "منظمة التجارة العالمية عاملت الولايات المتحدة بشكل سيئ للغاية وآمل أن يغيروا أساليبهم. لقد ظلوا يعاملوننا بشكل سيئ جدا لسنوات كثيرة ولهذا السبب نحن في ضرر كبير مع منظمة التجارة العالمية".

أضاف "ولا نخطط لأي شيء الآن، لكن إذا لم يعاملونا بشكل ملائم، فسنفعل شيئا".

وقال موقع اكسيوس الإخباري الأسبوع الماضي إن الرئيس يريد الانسحاب من المنظمة، لكن سرعان ما نفى وزير الخزانة ستيف منوتشين ذلك يوم الجمعة.

وذكر الموقع الإخباري أمس الأحد أن الرئيس الجمهوري، الذي جعل من محاربة قواعد التجارة غير العادلة ركيزة من ركائز برنامجه
الرئاسي، أمر بصياغة تشريع ينص على الانسحاب من منظمة التجارة.

لكن وزير التجارة الأمريكي  ويلبور روس قال في وقت سابق من يوم أمس الاثنين إن من "السابق لأوانه" أن تناقش الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة التجارة العالمية.

وأبلغ روس شبكة سي.إن.بي.سي "منظمة التجارة العالمية تعلم أن بعض الإصلاحات ضرورية. أعتقد أن هناك حاجة حقا لتحديث وتنسيق أنشطتها، وسنرى إلى أين سيؤدي ذلك... لكنني أعتقد أن من السابق لأوانه بعض الشيء الحديث عن الانسحاب منها ببساطة".

وقال روس "لم نخف سرا وجهة نظرنا القائلة بأن هناك بعض الإصلاحات المطلوبة في منظمة التجارة العالمية".

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ترامب منظمة التجارة ويلبور روس

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