مصر تطلق خطاً لصناعة السيارات الكهربائية

الوقت- في خطوة متقدمة على صعيد التطور الصناعي في مصر تعمل شركة درشال الشهيرة بالتعاون مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات في مصر على إطلاق اول خط لصناعة السيارات الكهربائية في مصر ابتداءاص من الأسبوع المقبل.

وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس إدارة "درشال" حسن دسوقي في تصريحات صحفية: "الشركة لديها خطة استثمارية واسعة، وتستهدف الوصول بصناعة السيارات الكهربائية إلى نسبة تصنيع 70% خلال 5 سنوات، وبطاقة إنتاجية تصل بحلول عام 2023، إلى 10 آلاف سيارة و2000 شاحن، و3000 محطة شحن."

وأشار الدسوقي إلى أن: "تعاون شركتنا مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، يهدف إلى عودة صناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط بقوة مرة أخرى."

يجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قامت بعدة خطوات إصلاحية من أجل القيام بقطاعات إقتصادية عدة منها القطاع الصناعي للنهوض بإقتصاد البلاد من جديد.