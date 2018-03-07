مباراة مجنونة تأهل بلجيكا لربع النهائي على حساب اليابان

الوقت- في مباراة أكثر من مجنونة تمكن المنتخب البلجيكي من انتزاع فوز غال له على منتخب اليابان في مباراة قوية ومليئة بالأهداف، والتي أقيمت على ملعب روستوف أرينا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

استطاع اليابانيون تقديم آداء رائع حيث سيطروا على الكرة في معظم أوقات المباراة واستطاعوا التقدم بالنتيجة بهدفين إلا أن الإستفاقة البلجيكية جاءت بأخطاء الحارس والدفاع اليابانين. وأحرز هدفي اليابان جينكي هاراجوتشي وتاكاشي إنوي في الدقيقتين 48 و52، فيما أحرز يان فيرتونجن ومروان فيلايني وناصر الشاذلي أهداف بلجيكا في الدقائق 69 و74 و94.

وبذلك تواجه بلجيكا المنتخب البرازيلي في ربع النهائي، بعد فوز الاخير على المكسيك بهدفين نظيفين.